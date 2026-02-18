Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Impotència del Bàsquet Vilafant a la pista del Sant Narcís (82-63)

L'equip està en places de descens i té la permanència quatre victòries per sobre

Acció en un partit d'aquesta temporada del Vilafant.

Acció en un partit d'aquesta temporada del Vilafant. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Girona

El Bàsquet Vilafant no es recupera de la seva dinàmica negativa i cada cop té més difícil la permanència a Segona Catalana. L’equip vilafantenc, molt castigat per les baixes, va perdre a la pista del Sant Narcís gironí en un partit en el qual va estar en tot moment per sota (82-63).

El Sant Narcís va començar aprofitant la feblesa del Vilafant en les transicions defensives i va anar fomentant d’aquesta manera la seva victòria. Tot i que els de l’Alt Empordà van poder ajustar amb el pas dels minuts, no en van fer prou per acostar-se a l'electrònic. La diferència va acabar sent de dinou punts.

Ara, els de Jordi Burgas tenen el Torroella, l’equip que marca la permanència, tres victòries per sobre. L'equip del Baix Empordà també estava a la zona més baixa, però ha encadenat tres victòries i ha obert una bretxa molt difícil de superar. Per posar-ho encara més complicat, el Torroella té l'average guanyat, així que la diferència real entre uns i altres és de quatre victòries.

