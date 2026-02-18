Segona Catalana
Impotència del Bàsquet Vilafant a la pista del Sant Narcís (82-63)
L'equip està en places de descens i té la permanència quatre victòries per sobre
El Bàsquet Vilafant no es recupera de la seva dinàmica negativa i cada cop té més difícil la permanència a Segona Catalana. L’equip vilafantenc, molt castigat per les baixes, va perdre a la pista del Sant Narcís gironí en un partit en el qual va estar en tot moment per sota (82-63).
El Sant Narcís va començar aprofitant la feblesa del Vilafant en les transicions defensives i va anar fomentant d’aquesta manera la seva victòria. Tot i que els de l’Alt Empordà van poder ajustar amb el pas dels minuts, no en van fer prou per acostar-se a l'electrònic. La diferència va acabar sent de dinou punts.
Ara, els de Jordi Burgas tenen el Torroella, l’equip que marca la permanència, tres victòries per sobre. L'equip del Baix Empordà també estava a la zona més baixa, però ha encadenat tres victòries i ha obert una bretxa molt difícil de superar. Per posar-ho encara més complicat, el Torroella té l'average guanyat, així que la diferència real entre uns i altres és de quatre victòries.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món