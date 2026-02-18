Ciclisme
Alexandre Lladó inicia a Calp la cursa per repetir la Copa del Món
Enguany, la competició tindrà sis proves -una més que el 2025- i sumarà rivals d'alt nivell
El ciclista borrassanenc Alexandre Lladó començarà dissabte el camí cap a un ambiciós objectiu: repetir la Copa del Món d'XCM Màster aconseguida el 2025. La primera parada de la competició el durà fins a Calp, al País Valencià, on disputarà la Hero Costa Blanca.
Serà la primera de les sis proves que tindrà la Copa del Món de 2026. El calendari suma una cursa respecte a les cinc de l'edició anterior i la nova incorporació és, precisament, la Hero Costa Blanca. Lladó, però, ja coneix el territori, ja que a finals de gener va disputar la Costa Blanca Bike Race a la mateixa ubicació. Les cinc curses restants de la Copa del Món es disputaran entre el maig i el setembre i el de Borrassà ja les va disputar el 2025. Són la Capoliveri Legend Cup italiana (9 de maig), la Naturland d'Andorra (31 de maig), la HERO Südtirol Dolomites d'Itàlia (13 de juny), la Black Forest alemanya (26 de juliol) i, finalment, la Tramun, a Girona (20 de setembre).
Alexandre Lladó apunta que la categoria màster d'enguany sumarà nivell en comparació amb l'any anterior i diversos exciclistes professionals intentaran lluitar pel títol. Davant aquest fet, el borrassanenc reconeix que "l'objectiu de tornar a guanyar és molt difícil" i que "va sense pressió ni cap pretensió concreta".
