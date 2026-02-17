Barça
Laporta entra en campanya: "Defensem el Barça dels que no tenen experiència"
L’expresident presenta el seu lema "Defensem el Barça" amb crítiques als poders "a 600 quilòmetres de distància que mai descansen per desprestigiar el club"
Albert Guasch
Joan Laporta va donar el tret de sortida de la seva campanya amb un discurs de reivindicació d’obra que va fusionar amb l’argumentari d’estil populista que domina amb habilitat retòrica. L’Estimem el Barça s’ha reconvertit en el "Defensem el Barça" i, en aquest nou lema, hi caben les càrregues contra els poders "a 600 quilòmetres de distància" i contra l’oposició d’aquesta campanya. Hi ha el clàssic "contra tot i contra tots" i atacs a "col·lectius que mai descansen per desprestigiar el club", així, en genèric.
Laporta, el carisma del qual li permet portar-se formidablement amb els poders dels quals malparla de manera inconcreta, va reivindicar els valors de "l’estabilitat, l’experiència, un lideratge fort i visió de futur" per reclamar continuïtat als socis que acudiran a les urnes el 15 de març.
"El més difícil ja ha passat. Ens venen anys apassionants. Si continuem els que tenim l’experiència de governar el club, estic segur que viurem una de les etapes més glorioses del Barça", va concloure davant l’aplaudiment dels seus companys de junta, que s’asseien a primera fila de l’estrenada seu electoral.
Com sempre, el màxim "cheerleader" de la institució, Laporta va projectar un missatge optimista enmig dels últims resultats adversos, al Wanda i a Montilivi. L’equip de Hansi Flick és la seva millor carta electoral i el seu discurs va pretendre mantenir dreta la bastida. "Fem confiança a Flick i aquest equip. Revertirem aquesta situació. Ahir vaig parlar amb ells i sé que estan mentalitzats per fer-ho. Sempre hi pot haver una davallada". I, doblant l’aposta, va deixar anar: "Conec Flick, conec Deco, conec el que es respira al vestidor i el seu caràcter i estic convençut que guanyarem la Lliga". La junta va tornar a aplaudir.
La carta del greuge
Laporta va al·ludir, sense recrear-s’hi, a la trepitjada a Koundé abans del segon gol del Girona d’ahir. "No entenc com no es va parar el partit". Això li va donar peu a ventar la carta del greuge, enllaçant amb el lema de campanya. "Defensem el Barça d’aquells que el volen sotmetre i dominar a 600 quilòmetres, que fan campanyes de desprestigi institucional que no descansen".
"Hi ha cercles de poder que no volen que guanyem aquesta Lliga de cap manera"
I va prosseguir: "També el defensem d’alguns àrbitres. No s’entén que amb tant suport tecnològic en algunes ocasions s’utilitza i en d’altres no. I sempre en perjudici del Barça. Hi ha vincles de poder que no volen que guanyem aquesta Lliga de cap manera", va clamar. "Històricament ha sigut sempre així. Deu ser perquè representem el que representem. Hem de tenir un equip potent, molt potent, perquè a la que poden ens la colen. L’enemic és gran, poderós. Però no ens fa por, lluitem contra tot i contra tots. Hem d’estar permanentment en alerta".
La defensa del Barça, segons Laporta, consisteix igualment a disparar contra els seus adversaris electorals. "També defensem el Barça dels que no tenen experiència i que, per la seva ambició, no han entès que es tracta de salvar el club. Són aquests que es creuen que el Barça es porta com una empresa, sense tenir en compte la gestió de les emocions. Una gestió específica que ens dona grandesa".
Salvar el club
I aquí va tornar a apujar el to. "Volem defensar el Barça perquè no caigui en segons quines mans. No podem permetre que ens passi com recentment i torni a caure en la ruïna. No podem córrer aquest risc. Amb el que ens ha costat la reconstrucció, no podem deixar-lo en unes mans perquè el tornin a destrossar. Hem de ser llestos, perquè els que no ens volen també ho són". La recepta? "Convicció, valentia, audàcia i experiència".
Perquè l’eix del seu discurs va consistir a presumir d’haver salvat el club —"tots els indicatius diuen que estem objectivament millor que fa cinc anys", va dir— i que ara del que es tracta és de reafirmar l’estabilitat econòmica, de culminar el Camp Nou i l’Espai Barça, "assegurar la grandesa de la institució, noves fites esportives i garantir que serà sempre dels seus socis i sòcies". "Encara hi ha camí per recórrer perquè hi hagi màxima eficiència operativa en tots els àmbits del club".
