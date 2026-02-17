Atletisme
El figuerenc Oussama Ouassou suma dues medalles d'esprint en el Campionat de Catalunya
Guanya la plata en els 200 metres llisos i el bronze en els 60 metres llisos
L’atleta figuerenc Oussama Ouassou va aconseguir una medalla de plata i una de bronze en el Campionat de Catalunya de pista coberta celebrat a Sabadell. Oassou, atleta de la secció d'atletisme del FC Barcelona, és especialista en proves d'esprint.
Va ser subcampió català en els 200 metres llisos, prova en la qual va obtenir una millor marca personal de 21,52 segons, i tercer classificat en els 60 metres llisos. En aquesta darrera prova va aconseguir un temps de 6,85 segons; la seva millor marca personal l'havia aconseguit la setmana anterior a Bompàs, a la Catalunya Nord (6,78 segons).
Oassou ha fet mínima estatal i competirà en aquestes mateixes dues proves en el Campionat d’Espanya, que es disputarà a València durant el cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món