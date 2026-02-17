Primera Catalana
L’Adepaf Txots es prepara per a una final anticipada per l'ascens
L’equip figuerenc guanya a Caldes (55-64) i afrontarà aviat el duel contra el segon, el Cabrera, amb l’oportunitat de deixar el primer lloc pràcticament assegurat
L’Adepaf Txots es jugarà el retorn a Copa Catalunya en la pròxima jornada. Després d’una aturada el cap de setmana vinent, el diumenge 1 de març rebrà a casa el segon classificat, el Cabrera, amb l’oportunitat de deixar el títol de Primera Catalana pràcticament sentenciat.
L’equip figuerenc va tornar a guanyar, dissabte, a la pista del Caldes (55-64). Va ser un partit incòmode per l’Adepaf Txots: tot i la gran diferència a la taula -el Caldes és dotzè- els locals van mantenir-se dins el partit gairebé tota l'estona i els figuerencs només van poder escapar-se en els minuts finals. El nou resultat favorable dels blanc-i-blaus va fonamentar-se, com de costum, en una bona defensa que va mantenir el rival a ratlla.
Ja són setze les victòries que ha aconseguit l’Adepaf en els disset partits que ha jugat. El registre gairebé immaculat el situa en un sòlid lideratge. L’Adepaf Txots té ara dues victòries més que el Cabrera i ja queden més per sota el Farners, el Palamós i el Vilassar de Dalt, tots ells amb l’average perdut contra els de Marc Delemus. Per això, deixar el Cabrera tres victòries per sota i amb l’average a favor suposaria un cop gairebé definitiu al campionat i a la cursa per l'ascens. Per contra, una derrota deixaria les coses ben obertes de cara al tram final de temporada.
