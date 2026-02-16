Tercera RFEF
El Peralada es resigna a continuar setè després d'un nou empat a Vilassar de Mar
Aleja fa el primer, però els locals van de més a menys i acaben igualant en la segona meitat
El Peralada va empatar a un gol en la visita al Vilassar de Mar. El resultat suposa el cinquè partit consecutiu de l’equip xampanyer sense perdre, però no és suficient per arribar a unes places de promoció que, enguany, se li estan complicant especialment.
L’equip d’Àlex Marsal va estar per davant en el marcador durant la major part del partit. Aleja va trencar el zero a zero en el 23: l’hondureny va rebre un servei ras de córner en el balcó de l’àrea i el seu xut creuat amb l’interior, tot i sortir mossegat, va esmunyir-se entre un bosc de cames per acabar entrant pel segon pal. És el segon gol de l’any del migcampista, que diumenge recuperava la titularitat després de mesos de problemes físics.
Tot i la diana inicial, el Vilassar va ser millor en el que restava de partit. El conjunt maresmenc va anar creixent i, amb el pas dels minuts, va obligar el Peralada a endarrerir les seves línies. En la sortida de la segona part es va constatar del tot el pas endavant local. Als xampanyers els costava sortir amb la pilota per culpa de la insistent pressió rival i el Vilassar començava a tenir-ne de clares. En el 63', Arnau Fàbrega va salvar un u contra u. Pocs minuts més tard, en el 69', Llorenç Busquets va aprofitar un atac aïllat del Peralada per disparar des de lluny i va quedar a centímetres de fer el segon, ja que la seva canonada va topar amb el pal. La rèplica immediata del Vilassar va ser letal: en la jugada posterior a l'intent de Busquets, Partera va xutar des de fora l'àrea i, aquest cop, Fàbrega no va poder evitar que la pilota entrés ajustada al pal.
Els locals van ser superiors en els minuts posteriors a l'empat. L'1-1 els va donar un extra d'energia i el Peralada, per contra, semblava donar per bo el punt. Tot i això, els xampanyers van poder aguantar en el que restava de matx i, ja en el temps afegit, hauria pogut fer el sorprenent gol de la victòria en un parell d'ocasions clares. No va ser així i l'empat final deixa el Peralada setè amb 33 punts, un menys que l'Hospitalet i tres menys que el Vilanova, quart, i l'Escala, cinquè i pròxim rival dels blanc-i-verds en el derbi de diumenge al Municipal (16:30h).
