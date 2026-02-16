Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

GIRONA -BARÇA: Míchel: "Serà difícil obtenir un resultat positiu"

Michel, entrenador del Girona FC.

Michel, entrenador del Girona FC. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

MARC BRUGUÉS

Girona

El Girona rep avui un Barça que ve d’encaixar una dura golejada contra l’Atlètic (4-0) a la Copa, tot i que Míchel, tècnic de l’equip gironí, sap que això de poca cosa serveix. "Els equips grans juguen cada partit amb l’exigència i la pressió d’haver de guanyar. Hi estan acostumats. Després d’una derrota, igual. Espero el millor Barça possible i serà difícil poder obtenir un resultat positiu, però ja veurem què passa".

Per intentar-ho, Míchel té tota la plantilla disponible, inclosos Vanat i Fran Beltrán, tret d’Ounahi, que encara no està al cent per cent, ni els lesionats de llarga durada Portu, Van de Beek i Juan Carlos.

Malgrat la ratxa de dos punts dels últims nou, el tècnic madrileny considera que el Girona arriba en un bon moment al partit i per això veu la cita com una oportunitat. "És una molt bona prova per a la nostra manera de fer les coses. Estem en un bon moment i és bo jugar aquests partits. És un enfrontament per poder millorar", va dir.

Míchel va dir tenir clar com intentar fer mal al Barça. "Sempre juguen de la mateixa manera. Tenen coses molt bones difícils de contrarestar, com la pressió, l’atac o la línia defensiva avançada. Saben jugar amb la sensació de perill en contra. Tot i així, tenim al cap la manera de fer-los mal"».

