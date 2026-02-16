Tercera RFEF
Un Expósito en estat de gràcia retorna l'Escala al play-off d'ascens
El davanter de Blanes fa tres gols i una assistència en la golejada contra el Vic (4-1)
Els anxovers tornen a ocupar places de promoció just abans del derbi contra el Peralada
Si contra l'Hospitalet va marxar amb un doblet, aquesta jornada tocava endur-se la pilota a casa. L'encert d'Adri Expósito va donar, diumenge, tres punts clau a l'Escala. El davanter blanenc va fer els tres gols i l'assistència restant del 4 a 1 dels anxovers contra el cuer de Tercera, el Vic. La remuntada de l'Escala suposa la segona victòria consecutiva, la reconciliació amb el Nou Miramar i té una incidència clara en la classificació: els de David Gurillo ja tornen a trepitjar el play-off unes setmanes després d'haver-ne sortit.
El partit davant el Vic s'hauria hagut de disputar dissabte, però la forta tramuntanada va ajornar el partit per a l'endemà. L'Escala ja no inaugurava la vint-i-dosena jornada, però sabia que el Vilanova havia vençut l'Hospitalet (2-1) i que la victòria assegurava passar els riberencs a la taula. Tot i l'incentiu, el duel va començar malament pels interessos escalencs. En una jugada embolicada i plena de rebots dins l'àrea, Alberto Salamanca va fer el primer del Vic. Era el segon minut de joc. L'Escala, tot i el cop prematur, va saber mantenir la calma, conscient de tota l'estona que quedava. L'empat va arribar en el 26': Adri Expósito va deixar Xevi Germán totalment sol gràcies a una passada diagonal, i el carriler va afusellar sense pietat davant Agustín Mora.
A partir de l'1-1, l'Escala va sentir-se encara més dominador i va continuar encadenant ocasions. En el minut 33 el porter vigatà va fer una sortida maldestra que va atropellar Umaru dins l'àrea. El penal el va definir bé Expósito, en el que va ser el primer gol del seu hat-trick. Amb aquesta segona diana es va arribar al descans, però l'ex del Lloret tenia ganes de més: en el 60' va firmar una espectacular volea per posar el tercer de l'Escala. El 3-1 va apagar els ànims visitants. Només faltava arrodonir l'exhibició del 9 de l'Escala. I el que faltava, amb el permís del 3-1, va ser segurament el gol més bonic de la tarda. En el temps afegit, Expósito va fer una vaselina marca de la casa -la que no li va entrar, per centímetres, a l'Hospitalet- per introduir la pilota amb suavitat i sentenciar definitivament l'enfrontament.
Amb els tres de diumenge, Adri Expósito arriba ja als nou gols en setze partits. Es col·loca, així doncs, a només dues dianes de Youssef, pitxitxi escalenc, i a tres d'Ignasi Quer, líder de la categoria i ex, precisament, del Vic. La mitjana de gols per partit del de Blanes és la millor d'entre els màxims golejadors de Tercera i sembla que millorarà encara més si el davanter aconsegueix estendre la seva ratxa. Expósito feia broma, en acabar el partit, sobre això: "Setmana passada el primer doblet, aquesta setmana el primer hat-trick... Potser la setmana que ve en faig quatre".
Seria una gran notícia per l'Escala en un derbi a Peralada (diumenge, 16:30h) que promet la tensió habitual. Els de David Gurillo hi arribaran amb 36 punts, tres més que els xampanyers, i en la cinquena plaça, la que marca la promoció. L'Escala empata a la taula amb el quart, el Vilanova, i té el Cornellà a tres punts i el colideratge format pel Manresa i el Badalona, a sis.
Subscriu-te per seguir llegint
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
- Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat