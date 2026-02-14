Equipament urbà
Figueres amplia l'espai esportiu amb la inauguració de la pista coberta Pelayo Martínez
L'obra es destina a la pràctica de l'hoquei i el patinatge artístic i ha tingut un cost d'uns 750.000 euros
La filla de l'arquitecte Pelayo Martínez, Catalina Martínez, ha assistit a l'acte i ha agraït l'homenatge al seu pare
Figueres disposa d’un nou espai cobert per a la pràctica esportiva amb la inauguració, aquest dissabte al matí, de la pista poliesportiva - coberta Pelayo Martínez, annexa al pavelló Rafel Mora, a la zona esportiva. Després de nou mesos d’obres, iniciats el febrer i acabats l'octubre de 2025, i d’una inversió de 752.291,78 euros, la pista ha quedat totalment coberta per protegir-la de les condicions meteorològiques. El paviment és de terratzo, més resistent als cops que el formigó, el material que hi havia fins aleshores. La coberta duu el nom de Pelayo Martínez (Figueres, 1898-1978), arquitecte figuerenc que va destacar en l’àmbit català i va deixar un llegat d’obres a la ciutat i a la resta de l’Empordà.
La nova pista coberta es destina, especialment, a dos clubs figuerencs de patí: el Club Esportiu Patinatge Artístic Figueres i el Club Hoquei Figueres. Els presidents d'ambdós clubs (Jordi Ricart, en el cas del patinatge, i Jordi Vidal, en el de l'hoquei) han fet parlaments en l'acte inaugural. Ricart ha agraït que la nova instal·lació es destini a "dos esports que no són els majoritaris a la nostra ciutat" i ha aprofitat, també, per manifestar la seva gratitud pel suport que el grup de Xou Petit del club va rebre en la seva assistència al Mundial passat. Tot i encarar-se, sobretot, als esports de patí, la pista poliesportiva també compta amb porteries d'handbol i futbol sala per tal que, en cas de necessitar-ho, puguin ser utilitzades.
En l'acte inaugural hi ha assistit Catalina Martínez, filla de Pelayo Martínez. En un missatge que ha transmès el regidor d'Esports Pere Montserrat després del seu parlament inicial, Catalina Martínez ha recordat la figura del seu pare com a arquitecte clau per entendre "la ciutat que tant m'estimo" i la de la seva mare, Catalina Espigulé, "que sempre el va ajudar, fins i tot en els moments més difícils". Martínez ha destapat una placa commemorativa que honorarà el nom i la tasca del seu pare en aquestes instal·lacions.
Finalment, ha tancat la jornada una actuació del grup de Xou Petit del Patinatge Artístic Figueres. L'equip, actual cinquè classificat del món en la categoria de grups petits, ha mostrat al públic el programa amb el qual pretén tornar a aconseguir una plaça pel pròxim Mundial.
