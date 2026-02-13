Taekwondo
Joan Jorquera reapareix d'una lesió amb el subcampionat d'Espanya
És la primera prova de la temporada en la qual participa i suposa el punt de partida en la preparació pel Campionat d'Europa
El taekwondista rosinc Joan Jorquera va inaugurar la temporada de 2026 amb un subcampionat d'Espanya absolut de la categoria de -68 quilograms. Jorquera reapareixia després d'haver estat dos mesos recuperant-se d'una fractura a la tíbia patida en el Mundial de Corea. La plata aconseguida a Torrevieja (País Valencià) el cap de setmana del 7 i 8 de febrer suposa un punt de partida positiu en el camí del pròxim Campionat d'Europa.
A Torrevieja, Joan Jorquera va superar amb claredat les rondes prèvies a la final, que el van enfrontar a un representant de la Comunitat de Madrid, un de Castella-la Manxa i un de Castella i Lleó. En el combat per l'or va veure's les cares amb un nou representant madrileny. El rival del de Roses es va endur la victòria en els instants finals, després d'un anivellat enfrontament.
Aquest febrer, Jorquera estrenarà la temporada internacional amb l'Open de Bulgària. La cita repartirà punts pel rànquing mundial, l'Olímpic i el nacional, i servirà per sumar minuts de preparació de cara a l'objectiu de l'Europeu.
