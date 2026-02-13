Rugbi
Figueres presentarà la seva marca de ciutat en el pròxim partit de la USAP de Perpinyà
El partit serà dissabte a l'Estadi Aimé Giral i es faran diverses accions promocionals
Jordi Masquef farà el servei d'honor del matx
Figueres apadrinarà el pròxim partit de la USAP de Perpinyà. La capital de l'Alt Empordà promocionarà la marca de ciutat durant l'enfrontament de l'equip rossellonès contra el Pau, en un duel pertinent a la jornada 17 de la màxima categoria del rugbi francès. El partit es jugarà a l'Estadi Aimé Giral de Perpinyà, aquest dissabte vinent a les 16:35h.
La jornada constarà de diverses accions: apareixerà la marca turística de la ciutat (Visit Figueres) en bosses promocionals i a les tanques publicitàries digitals, es projectarà tres cops un espot publicitari subtitulat de la Casa Natal Salvador Dalí, l'alcalde Jordi Masquef farà el servei d'honor i se sortejaran sis entrades dobles pel Teatre-Museu Dalí, la Casa Natal i el Castell de Sant Ferran a través de les xarxes socials de la USAP. Es preveu que assisteixin uns 14.500 espectadors a les graderies de l'Aimé Giral. A més, partit es transmetrà en directe per televisió, a CANAL+.
A més de fer el servei d'honor del partit, Jordi Masquef i el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Manel Rodríguez, assistiran en un sopar oficial amb més de 300 comensals, molts d'ells caps d'empreses de diferents sectors. Allà, presentaran la marca Figueres com a destí cultural, turístic, comercial i gastronòmic.
El 20 de desembre passat, en un partit entre la USAP i el Clermont, ja es van repartir bosses promocionals i fulletons informatius sobre la Casa Natal Salvador Dalí, el Museu de l’Empordà, el Teatre-Museu Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya i el Castell de Sant Ferran, a més d’un mapa turístic de la ciutat.
- Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat
- VÍDEO | La burla d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"