Copa d'Espanya d'Escalada Càceres 2026
Càceres, Patrimoni de la Humanitat, esport i nou escenari per a l’escalada d’alt nivell
Els visitants que passegen per Càceres comproven de primera mà la barreja d’història, cultura, gastronomia i esport d’avantguarda —amb l’escalada com un dels seus grans protagonistes— que la converteixen en una ciutat única i plena de vida
Càceres no viu només del seu passat. Reconeguda com a Ciutat Europea de l’Esport 2026, la ciutat ha incorporat l’esport com un dels eixos de la seva projecció actual, una estratègia que conviu de manera natural amb el seu llegat històric, la seva programació cultural i el seu atractiu turístic. Aquesta aposta es tradueix tant en l’impuls a l’esport base com en el desenvolupament d’infraestructures d’alt nivell que situen Càceres en el mapa nacional de la competició esportiva. Un exemple és la celebració, els dies 28 i 29 de març, de la Copa d’Espanya d’Escalada al rocòdrom Alberto Ginés, una cita que reuneix alguns dels millors escaladors del país.
Un viatge per la història
Càceres és una ciutat que convida a descobrir històries en cada pedra, plaça i racó dels seus carrers. Declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la seva Ciutat Vella representa un dels conjunts medievals més complets i millor conservats de tota Europa. Passejar per ella és un “must” i fer-ho pel seu nucli antic és com emprendre un viatge en el temps: des de les muralles romanes fins als palaus renaixentistes que s’alcen entre torres i muralles gòtiques.
Comencem un viatge per Càceres per la plaça principal de la ciutat, la Plaça Major, el seu cor. Aquí es barregen les petjades de les civilitzacions que l’han habitat amb el bullici de terrasses, botigues d’artesania i esdeveniments culturals. A cada pas, el viatger es troba amb monuments emblemàtics com l’Arc de l’Estrella, una de les portes més emblemàtiques de la muralla, que marca l’entrada a un laberint de carrers estrets i places recollides. A través d’aquest eix, es pot recórrer el Barri Medieval i Renaixentista, on s’alineen palaus senyorials com el Palau dels Golfines de Abajo o la Casa del Sol, reconeixibles pels seus escuts heràldics a les façanes.
La Concatedral de Santa Maria és un altre dels punts que tot viatger ha de visitar. La seva imponent estructura gòtica renaixentista domina l’horitzó de la Ciutat Vella i allotja a l’interior diverses propostes museístiques, retaules i capelles que testimonien l’evolució artística de la regió. Molt a prop es troba el Museu de Càceres, un espai que ofereix una panoràmica de la rica història local a través d’artefactes arqueològics, art sacre i col·leccions que il·lustren la vida a la ciutat des de la prehistòria fins a l’Edat Moderna.
Gastronomia i vida cultural
La gastronomia és un altre dels grans atractius del destí. Càceres combina restaurants de cuina contemporània amb tavernes tradicionals on es poden degustar plats emblemàtics com les migues extremenyes, el zorongollo o el bacallà amb tomàquet, acompanyats de formatges curats, embotits reconeguts i olis d’oliva de gran qualitat. A això s’hi suma l’oferta enoturística de la zona, amb cellers que permeten conèixer les varietats locals a través de tastos i visites.
Fora de les muralles, la ciutat ofereix espais per al descans i l’oci com el Parc del Príncep, amb àmplies zones verdes i passejos arbrats, o propostes culturals singulars com el Museu Vostell Malpartida, que uneix art contemporani i patrimoni industrial. Una mostra més de com Càceres combina tradició i contemporaneïtat en el seu dia a dia.
Alt rendiment esportiu i aposta de ciutat
En els últims anys, Càceres ha reforçat la seva aposta per l’esport com a motor de dinamització social i turística. Aquesta estratègia es basa en instal·lacions modernes, programes de promoció esportiva i una clara vocació per atreure competicions de primer nivell.
La Ciutat Esportiva de Càceres s’ha convertit en un dels espais clau d’aquesta aposta, concentrant infraestructures pensades tant per a l’ús ciutadà com per a l’alt rendiment. En aquest context s’emmarca el rocòdrom Alberto Ginés, una instal·lació de tecnificació de referència nacional, que porta el nom del campió olímpic extremeny i simbolitza la projecció de l’escalada com a disciplina estratègica per a la ciutat.
Càceres i l’escalada d’avantguarda
L’escalada ocupa un lloc destacat dins del posicionament esportiu de Càceres. Extremadura compta amb una llarga tradició en aquest esport i amb enclavaments naturals de gran prestigi, i la ciutat ha sabut traslladar aquest potencial a l’àmbit urbà i competitiu, apostant per l’organització d’esdeveniments d’alt nivell.
La celebració de la Copa d’Espanya d’Escalada no és un fet aïllat, sinó el resultat d’una planificació que busca consolidar Càceres com a seu habitual de competicions nacionals, atraient esportistes, equips tècnics i aficionats de tot Espanya.
Durant la Copa, la Ciutat Esportiva es transformarà en un punt de trobada entre l’alta competició i un ambient pensat per a tots els públics, reforçant el vincle entre esport, oci i ciutat, i projectant una imatge moderna i activa del destí.
