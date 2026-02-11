Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Roses torna a sumar tres punts i es permet recalibrar els seus objectius

Remunten un 2-0 en contra a Calonge per apropar-se a quatre punts del play-off

L'AE Roses celebra la victòria a Calonge.

L'AE Roses celebra la victòria a Calonge. / AE Roses

Roger Illa

Roger Illa

Calonge i Sant Antoni

Enmig de la gran igualtat de la Segona Catalana, sis punts poden canviar del tot els objectius d’un equip. El Roses, que fa poques setmanes va entrar a les places de descens, ja té més a prop el play-off d’ascens (a quatre punts) que la zona vermella marcada pel Bisbalenc, cinc punts per sota.

L’equip del Mas Oliva va guanyar per 2 a 3 en el camp del Calonge, conjunt de la part alta, i va poder donar continuïtat a la victòria de la jornada anterior. Els locals van avançar-se amb dos gols abans de la mitja hora de joc, però el Roses va marcar tres cops fins a assegurar-se els tres punts. En aquesta ocasió van veure porteria Diego Álvarez (36’); Néstor Segura (42’), que va posar l’empat abans del descans, i Ramy Saghdani (78’). Una vermella directa a Suli Batis va deixar els rosincs amb un home menys en els últims deu minuts, però aquests van poder aguantar el resultat.

Aquest cap de setmana (dissabte, 17h), el Roses rebrà el Fornells, l'equip que té just per sota a la classificació, al Mas Oliva.

