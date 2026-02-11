Ciclisme
El Massi Baix Ter Women's Team presenta a Navata un equip ciclista de gran projecció i amb ambicions internacionals
El club de Torroella de Montgrí presenta la seva plantilla per aquesta temporada a l'Hotel TorreMirona, on està fent també la pretemporada
El Massi Baix Ter està establert entre els millors clubs femenins d'Espanya i destaca per una forta aposta per la formació juvenil
L'equip ciclista Massi Baix Ter Women’s Team, de Torroella de Montgrí, disputarà aquest 2026 la seva tretzena temporada en actiu. L’equip baixempordanès manté bona part de la base de l’any passat i ha incorporat joves ciclistes. El Massi Baix Ter va escollir les instal·lacions de l'Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata per presentar, dilluns passat, la seva plantilla, i per fer els entrenaments de pretemporada.
La plantilla de l'equip torroellenc està formada per 10 corredores i es marca com a principals objectius competir al màxim nivell per consolidar-se com un dels millors equips d’Espanya, oferir una bona imatge a les curses internacionals i reivindicar-se per tornar com més aviat millor a la categoria UCI. Al mateix temps, demana més suport econòmic per poder retenir tot el talent que forma a l’entitat.
Laura Gómez, Nahia Imaz, Laura Rodríguez, Marta Romance, Laia Bosch i Alba Codony continuen formant part d’un grup que ha fet quatre fitxatges i que, a diferència d’altres anys, només compta amb una estrangera. Les cares noves per aquest curs són les d’Irene Moreno, Laia Puigdefábregas, Maier Olano i la canadenca Adèle Normand, que viurà una segona etapa a l’entitat, ja que va competir amb el conjunt català l’any 2023.
Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter, va reivindicar a Torremirona la "filosofia pionera i única de l’entitat", enfocada des de fa anys a formar corredores per fer-les arribar al món professional. També ha reclamat més recursos perquè el Massi Baix Ter pugui tornar a ser equip de categoria Continental com més aviat millor. "A Catalunya hi ha molt de talent, hi ha corredores amb un potencial enorme com és el cas de Paula Blasi i Mireia Benito, formades amb nosaltres, però que han hagut de buscar-se la vida fora. I això passa perquè a Catalunya, en l’àmbit públic i també en l’àmbit privat, no es fa una aposta prou forta pel ciclisme".
Laura Gómez, ciclista del Massi Baix Ter, va explicar que “a part de renovar unes quantes noies que la temporada passada vam competir amb l’equip, aquest any el club ha obert la porta a corredores molt joves que tenen un gran potencial i que segur que ens ajudaran a fer una gran feina".
La temporada passada, la segona consecutiva en categoria Nacional, va permetre al Massi Baix Ter Women’s Team aconseguir resultats positius per consolidar la seva capacitat per captar talent i formar corredores. Va dominar amb mà de ferro el panorama ciclista català i va estar sempre present en proves estatals, tot i no poder revalidar el títol a la Copa d’Espanya, una competició que intentarà guanyar aquest curs tal com ho va fer el 2024. A part, ve d’assolir resultats a tenir en compte en curses de renom com ho són el Giro della Toscana, el GP Ciudad de Eibar i la Volta a Osona, entre d’altres.
