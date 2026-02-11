Trailrunning
Diego Arroyo i Aina Cusí, protagonistes de la Balcó de l’Empordà
Els dos corredors de muntanya van dominar la categoria Trail, de 21 quilòmetres, d’una prova que va tenir fins a cinc modalitats més per la serra de Verdera
El cap de setmana passat es va celebrar el Trail Balcó de l’Empordà a Palau-saverdera. La prova, una de les primeres competicions de l’any del circuit de trailrunning a la comarca, també és una de les més versàtils i té diverses distàncies. Enguany, Diego Arroyo i Aina Cusí van ser els guanyadors de la prova reina, la mitja marató Trail celebrada diumenge.
El calendari de la Balcó de l’Empordà, però, va començar dissabte amb les curses infantils del Circuit de Trail del Consell Esportiu de l’Alt Empordà. A la tarda, el descens vertical de 2,5 quilòmetres va escalfar motors de cara a diumenge i va deixar un temps estratosfèric de 9 minuts i 47 segons aconseguit per Jofre Cedó.
Diumenge, amb quasi 400 inscrits, la jornada va arrencar amb la Trail de 21 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu. Diego Arroyo, anant de menys a més, es va imposar a Jordi Franco i Jacob Cortés. En categoria femenina, Aina Cusí va dominar de principi a fi, sense deixar marge per a sorpreses i amb una gran diferència sobre Júlia Garriga i Ariadna Carbonell.
Pel que fa a l’Exprés i els seus 11 quilòmetres, va ser un frec a frec entre Marta Planas i Anna Font, en el qual la primera es va imposar per tan sols 17 segons. En categoria masculina, després de formar-se un grupet de corredors, Marc Camprubí va deixar enrere Guillem Ferrer i Eric Plana per imposar-se amb un temps molt proper al del rècord de la prova.
Seguidament, el protagonisme va passar a la pedrera de les curses per muntanya. Els joves Naia Liaño i Marçal Guardiola van dominar la cursa Mini, encarada a joves d’entre 12 i 17 anys, en un circuit trenca-cames d’uns 8 quilòmetres.
Per tancar la jornada, la Marxa Popular va portar els participants fins a l’ermita de Sant Onofre per gaudir de les vistes de la plana altempordanesa.
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- El retorn del llop a zones com l'Empordà impulsa un pla per gestionar el 'conflicte social' que genera
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera