Tercera RFEF
Victòria "d’equip gran" de l’Escala a l’Hospitalet
L’equip anxover torna a somriure contra un dels clars candidats a l’ascens, a qui guanya per 1 a 3 amb un doblet d’Adri Expósito, i torna a fregar les places de play-off
Si l’Escala venia de fer curt, la setmana anterior, contra el ja colíder Manresa, aquest diumenge va demostrar que no està entre els més grans per casualitat. L’equip anxover va guanyar l’Hospitalet (1-3) després de fer una demostració de tot allò que l’ha dut a firmar el millor inici de la seva història. La recuperació dona ales als de David Gurillo de cara a tornar a enganxar-se a les places de play-off.
L’Hospitalet va sortir més concentrat en l’inici de partit a la Feixa Llarga. El club de la Franja, candidat des del primer dia a lluitar per l’ascens, va tenir les primeres ocasions clares a peus d’un mòbil Flavio. El porter Iker Candon va encarregar-se d’evitar la diana rival en el que va ser el seu debut amb l’Escala.
Els anxovers van capgirar el guió a poc a poc i van trobar el premi gràcies a Adrià Méndez (30’). El 0 a 1 no es va moure fins a la segona part. Unes mans de l’Hospitalet van ser sancionades amb un penal que Adri Expósito, amb l’ajuda del porter rival, va anotar. Expósito va fer també el tercer en una contra (80’). El davanter està en un gran estat de forma i hauria pogut marxar amb un hat-trick si la seva vaselina abans de la mitja part, precedida per una cavalcada en solitari des del seu propi camp, hagués anat una mica més baixa. Hauria estat un dels gols de la temporada.
L’Hospitalet va maquillar el resultat en l’afegit, però l’Escala ja tenia els deures fets. Els tres punts venen de perles en una jornada en la qual quatre dels cinc equips que té per sobre van perdre. L’Hospitalet, quart, queda un sol punt per sobre, mentre que el Vilanova, l’equip que marca la promoció, empata amb l’Escala a 33 punts. Això sí: tot i que els resultats conviden des del primer dia a pensar en gran, David Gurillo es manté amb els dos peus a terra. "El nostre objectiu és estar a Tercera Federació la següent temporada, volem arribar als 40 punts i jugar, després, sense pressió", va dir el torroellenc a la sala de premsa.
