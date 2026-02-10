Bàsquet
Pluja de cistelles solidàries de l'Adepaf Txots per a la investigació del càncer infantil
El club recapta uns 700 euros per a l'ONG Unoentrecienmil
El sènior masculí torna a guanyar amb claredat davant el Vilanova del Vallès (70-49)
El sènior masculí de l'Adepaf Txots va tornar a sumar una victòria, la catorzena consecutiva i la quinzena de la temporada, amb la solvència habitual. Els homes de Marc Delemus van guanyar per 70 a 49 contra el Vilanova del Vallès i mantenen així el seu lideratge en solitari.
La bona notícia esportiva va anar acompanyada d'un afegitó solidari, ja que els diversos equips del club figuerenc han recaptat quasi 700 euros durant l'últim cap de setmana per contribuir a la investigació del càncer infantil.
El projecte sorgeix de l'adhesió a una campanya de l'ONG Unoentrecienmil. Amb aquest projecte, el club va decidir destinar un euro per cada punt anotat per tots els seus equips. Dels onze que té l'Adepaf, aquest cap de setmana n'han jugat nou i, entre tots, s'ha arribat a una xifra de 677 euros. La xifra creixerà, ja que en les dues setmanes següents s'afegiran l'equip Infantil i el Júnior Blau.
