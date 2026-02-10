Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

Al Peralada li falta atreviment contra el Mollerussa

Empaten a zero en el quart partit consecutiu sense perdre, però continuen encara fora del play-off

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa / GSD Visual

Roger Illa

Roger Illa

Peralada

Peralada i Mollerussa van empatar a zero en un partit en el qual altempordanesos i urgellencs van jugar amb molta por a perdre cap punt. Uns i altres en van aconseguir un, però per al Peralada, que tenia l’opció d’esmunyir-se entre els quatre primers de Tercera, va semblar poca cosa.

Els xampanyers van sortir al camp sabent que una victòria els feia superar tres rivals de cop. L’equip verd-i-blanc va tenir més ocasions durant la primera part, però el Mollerussa, ben plantat al darrere i amb l’objectiu clar d’aguantar l’empat, va resistir. A la segona part els locals van continuar portant la batuta del matx, però ja amb menys insistència i amb certa por a un error que els acabés fent marxar sense res.

El guió final semblava estar escrit: 0 a 0 i un punt que suposa el quart partit seguit sumant i deixa el Peralada a un punt de la promoció. "A Tercera, a tothom li costa sumar", va admetre, realista, Àlex Marsal després d’acabar el duel. El pròxim partit peraladenc serà al camp del Vilassar, diumenge a les set del vespre.

