Tercera RFEF
Al Peralada li falta atreviment contra el Mollerussa
Empaten a zero en el quart partit consecutiu sense perdre, però continuen encara fora del play-off
Peralada i Mollerussa van empatar a zero en un partit en el qual altempordanesos i urgellencs van jugar amb molta por a perdre cap punt. Uns i altres en van aconseguir un, però per al Peralada, que tenia l’opció d’esmunyir-se entre els quatre primers de Tercera, va semblar poca cosa.
Els xampanyers van sortir al camp sabent que una victòria els feia superar tres rivals de cop. L’equip verd-i-blanc va tenir més ocasions durant la primera part, però el Mollerussa, ben plantat al darrere i amb l’objectiu clar d’aguantar l’empat, va resistir. A la segona part els locals van continuar portant la batuta del matx, però ja amb menys insistència i amb certa por a un error que els acabés fent marxar sense res.
El guió final semblava estar escrit: 0 a 0 i un punt que suposa el quart partit seguit sumant i deixa el Peralada a un punt de la promoció. "A Tercera, a tothom li costa sumar", va admetre, realista, Àlex Marsal després d’acabar el duel. El pròxim partit peraladenc serà al camp del Vilassar, diumenge a les set del vespre.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi