Cristian Gómez, exentrenador de l'Hospitalet, dimiteix després d'una agressió contra el seu pare en el partit contra l'Escala

Els fets van passar diumenge passat i van involucrar familiars del tècnic i aficionats del seu propi equip

Cristian Gómez en un entrenament amb l'Hospitalet.

Cristian Gómez en un entrenament amb l'Hospitalet. / CE l'Hospitalet

Redacció

Redacció

L'Hospitalet

El partit de diumenge passat entre l'Hospitalet i l'Escala va deixar un bon resultat per als de l'Alt Empordà, però un nefast desenllaç per als locals i per a qui fins dilluns era el seu entrenador, Cristian Gómez, que va tastar de primera mà la cara més condemnable del futbol. Durant la disputa del partit, el pare, el germà i l'oncle de Gómez van ser agredits per un grup d'aficionats de l'Hospitalet. El tècnic va decidir dimitir del seu càrrec l'endèmà a causa d'aquests fets.

Cristian Gómez ja havia avisat de la seva possible renúncia en la roda de premsa posterior al duel contra l'Escala, quan a afirmar que, tot i comptar amb la confiança del club i la majoria dels aficionats, "hi havia coses que no podia permetre, perquè no estaven en el seu contracte". El de l'Hospitalet ha explicat en diferents mitjans que la seva dona i els seus fills també estaven a l'Estadi de la Feixa Llarga quan va produir-se l'agressió.

L'Hospitalet va condemnar els fets en un comunicat i va avançar que treballa per aclarir els fets i adoptar les mesures que corresponguin al respecte.

TEMES

