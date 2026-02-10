Tercera RFEF
Cristian Gómez, exentrenador de l'Hospitalet, dimiteix després d'una agressió contra el seu pare en el partit contra l'Escala
Els fets van passar diumenge passat i van involucrar familiars del tècnic i aficionats del seu propi equip
El partit de diumenge passat entre l'Hospitalet i l'Escala va deixar un bon resultat per als de l'Alt Empordà, però un nefast desenllaç per als locals i per a qui fins dilluns era el seu entrenador, Cristian Gómez, que va tastar de primera mà la cara més condemnable del futbol. Durant la disputa del partit, el pare, el germà i l'oncle de Gómez van ser agredits per un grup d'aficionats de l'Hospitalet. El tècnic va decidir dimitir del seu càrrec l'endèmà a causa d'aquests fets.
Cristian Gómez ja havia avisat de la seva possible renúncia en la roda de premsa posterior al duel contra l'Escala, quan a afirmar que, tot i comptar amb la confiança del club i la majoria dels aficionats, "hi havia coses que no podia permetre, perquè no estaven en el seu contracte". El de l'Hospitalet ha explicat en diferents mitjans que la seva dona i els seus fills també estaven a l'Estadi de la Feixa Llarga quan va produir-se l'agressió.
L'Hospitalet va condemnar els fets en un comunicat i va avançar que treballa per aclarir els fets i adoptar les mesures que corresponguin al respecte.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi