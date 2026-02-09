Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Laporta presenta la dimissió i cedeix el testimoni provisional al vicepresident Rafa Yuste per buscar la reelecció

El club blaugrana anuncia cinc seus de votació i veta el vot per correu en els comicis presidencials del 15 de març

Joan Laporta busca la reelecció a la presidència.

Joan Laporta busca la reelecció a la presidència. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Albert Guasch

El FC Barcelona ha posat en marxa ja tota la maquinària del procés electoral, que desembocarà el 15 de març amb la col·locació de les urnes per elegir president. Joan Laporta ha presentat aquest dilluns la dimissió i deixa les regnes del club en mans del vicepresident Rafa Yuste. Tres socis, Víctor Font, líder de Nosaltres, l’exdirectiu Xavier Vilajoana i el financer Marc Ciria, aspiren a destronar-lo.

El club ha comunicat que instal·larà cinc punts de votació –a Barcelona (al Camp Nou), a Lleida, a Tarragona, a Girona i a Andorra– i no permetrà el vot per correu, a diferència dels comicis del 2021. La directiva considera que ja no es donen les condicions excepcionals de la pandèmia. Accepta, en canvi, que el cens sigui universal, amb la qual cosa, tots els socis podran votar en qualsevol d’aquestes demarcacions.

Els precandidats hauran de superar el tall de firmes, establert en 2.337 suports. Com que es podran recollir les paperetes a partir del 15 de febrer, aquests tindran dos partits a casa per obtenir el suport firmat dels socis: el 22 de febrer contra el Llevant i el 29 contra el Vila-real. Entre el 3 i el 5 de març es durà a terme el recompte de les paperetes i la proclamació dels candidats. I del 6 al 13 és quan se celebrarà la campanya electoral pròpiament dita, amb els debats i la confrontació de propostes.

La junta directiva s’ha reunit aquest matí en sessió ordinària per formalitzar la dimissió dels directius que es presentin a les eleccions. Amb Yuste es quedaran fins al 30 de juny cinc directius més, que mantindran l’entitat en funcionament durant el procés electoral i la presa de possessió del candidat elegit pels socis. Segueixen Josep Cubells, que exercirà de vicepresident, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Angel Riudelbàs, Joan Solé i Sisco Pujol.

Seran les quinzenes eleccions a la presidència del FC Barcelona des del 1953. Llavors van votar només els socis masculins.

