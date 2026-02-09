Atletisme
El Club Atletisme Figueres impulsa un històric retorn de l'atletisme federat a l'Estadi Albert Gurt després de catorze anys
Les pistes acullen el 1r Control d'Hivern, amb la presència de tretze clubs gironins
Mar Julià, atleta màster del GEiEG, trenca un rècord d'Espanya en els 60 metres llisos
Aquest dissabte 7 de febrer, les pistes municipals d’atletisme de Figueres van acollir el 1r Control d’Hivern, organitzat pel Club Atletisme Figueres. La competició suposa el retorn de l’atletisme federat a la ciutat després de 14 anys sense proves oficials. Aquest fet ha estat possible gràcies a la renovació integral de la pista l’any 2024 i a la seva homologació oficial durant el 2025, que permet novament la celebració de competicions federades a les instal·lacions figuerenques.
En aquesta primera cita hi van participar 13 clubs de la província de Girona, amb més d’un centenar atletes, que van competir en curses, salts i llançaments, omplint de nou la pista d’activitat i ambient atlètic. Durant el desenvolupament del control es va dur a terme el lliurament del dorsal 000 al regidor d’Esports de l’Ajuntament de Figueres, Pere Montserrat, com a reconeixement al suport institucional rebut per fer possible la recuperació de les competicions federades a la ciutat.
La cirereta a una jornada històrica la va posar l’atleta màster Marc Julià, del GEiEG, que va aconseguir el Rècord d’Espanya M45 en la prova dels 60 metres llisos. Des del Club Atletisme Figueres es valora molt positivament el desenvolupament del control i es reafirma la voluntat de continuar treballant perquè Figueres torni a ser una seu habitual de competicions oficials, en benefici dels atletes del territori i de l’atletisme gironí.
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Miguel Mamajón, psiquiatre: 'Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d'IA i poden rebre mals consells