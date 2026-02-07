Laia Aleixandri es trenca l’encreuat i diu adeu al curs
La central del Barça haurà de passar pel quiròfan. El temps de baixa en aquesta mena de lesions s’estableix entre els 10 i els 12 mesos.
Laia Bonals
Es van confirmar les pitjors notícies per al Barça. Laia Aleixandri pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. La lesió que no para d’assetjar les futbolistes torna a irrompre al vestidor del Barça, i ho fa amb una futbolista imprescindible per a l’equip. La central haurà de passar pel quiròfan en els pròxims dies i es perdrà tot el que queda de temporada.
Les imatges deixaven poc lloc al dubte. De la manera en què el genoll de la futbolista blaugrana es va girar durant el partit contra el Reial Madrid, en el club ja van témer el pitjor. Laia Aleixandri va sortir del camp plorant i en llitera, i tot apuntava que la gravetat de la lesió seria important. Abans de tocar a terra, ja es queixava ostensiblement d’un dolor que es va anar incrementant. Va sortir de la gespa completament desfeta, conscient que tot apuntava a la temible lesió d’encreuats que pateixen les futbolistes.
Els terminis de recuperació en les lesions de lligament encreuat anterior del genoll oscil·len entre els 10 i els 12 mesos, en el cas de les jugadores, un temps al qual s’han d’afegir un parell de mesos més per tornar a rendir al més alt nivell.
Les dones, per la seva morfologia, tenen una tendència més alta a patir aquesta lesió i, a més, el temps de recuperació acostuma a ser sensiblement superior al dels homes. "Sembla que el fet de tenir la pelvis una mica més ampla, les cames una mica més rectes i la tendència al valguisme [el genoll sempre va cap endins] fa que les dones es trenquin més els lligaments encreuats", assenyala el doctor Monllau, que forma part de l’Hospital Universitari Dexeus, que tot apunta que operarà la defensa, tal com ja va fer amb Alexia Putellas o Gavi.
La ruptura del lligament encreuat, una de les lesions més cruels en les carreres esportives, és la més temuda per les futbolistes. No només pel llarg temps que les manté allunyades de la gespa, sinó també per la duresa física i psicològica que implica. Molts dies de soledat amb molt dolor per poder tornar.
Peça clau
Aleixandri, de 25 anys, és una peça bàsica en els esquemes tant de Pere Romeu al Barça com de Sonia Bermúdez a la selecció espanyola. Va tornar a la disciplina blaugrana l’estiu de l’any passat després del periple al Manchester City i disposada a establir-se en el centre de la defensa barcelonista. Ara, però, en una temporada en què estava tan contenta en el club de la seva vida, haurà de parar.
Aquesta lesió és d’aquelles que canvia carreres, que sempre provoca un canvi en l’esportista, sobretot mental. Li dona una altra perspectiva, una manera nova de disfrutar d’un esport al qual té ganes de tornar després d’un temps de baixa. Valora les coses d’una altra manera.
El Barça, d’altra banda, va anunciar ahir la renovació de dues de les perles del planter, que aquesta temporada ja estan integrades al primer equip. La migcampista Clara Serrajordi (18 anys) i la lateral Aïcha Camara (19), que tenien contracte de filial fins al 2027, van firmar ahir fins al 2028.
