Solidaritat

La solidaritat bat rècords a l'Escala: La Cursa de la Dona recapta més de 13.000 euors

Els diners es destinaran a la Vall d'Hebron per a la investigació de la síndrome Charcot-Marie-Tooth, una malaltia que pateix un escalenc de cinc anys

La Cursa de la Dona de l’Escala es bolcarà per ajudar Joel Ruiz

L'organització de la Cursa de la Dona de l'Escala amb la mare de Joel Ruiz.

L'organització de la Cursa de la Dona de l'Escala amb la mare de Joel Ruiz. / Cedida a l'Empordà

Redacció

Redacció

L'Escala

La Cursa de la Dona de l'Escala ha batut el rècord de recaptació aquest 2025. En la novena edició, dedicada a la síndrome Charcot-Marie-Tooth, s’han aconseguit 13.113,18 euros. Aquesta aportació es destinarà a impulsar la investigació d’aquesta malaltia minoritària, que afecta una de cada 2.500 persones. L’organització ha fet pública la xifra definitiva i ha confirmat que aquesta edició ha batut tots els rècords, també el de participació amb 1.102 inscripcions.

El municipi i els pobles dels voltants s’han mobilitzat per donar suport a en Joel Ruiz, un nen escalenc de cinc anys que conviu amb la síndrome Charcot-Marie-Tooth. La inscripció costava 11 euros, però també s’han rebut donacions de persones que no hi han participat i que han aportat quantitats superiors.

Aquests diners es destinaran a la Vall d'Hebron per a la investigació de la síndrome, segons explica Marta Sánchez, mare de l'escalenc.

Aquesta ha estat la novena edició de la Cursa de la Dona, a les portes del desè aniversari. En el conjunt de les nou primeres edicions, s’han recaptat 74.956,43 euros.

  • 1a edició (càncer): 1.000 euros
  • 2a edició (violència de gènere): 2.477 euors
  • 3a edició (diabetis): 8.372 euros
  • 4a edició (duchenne i beker): 9.427,67 euros
  • 5a edició (càncer): 7.125,55 euros
  • 6a edició (esclerosi múltiple): 10.357,30 euros
  • 7a edició (síndrome d'Angelman): 10.068,14 euros
  • 8a edició (síndrome X-Fràgil): 13.015,59 euros
  • 9a edició (síndrome Charcot-Marie-Tooh): 13.113,18 euros

TEMES

