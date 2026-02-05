Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pitxitxi de l'Escala, Youssef, es converteix en Pepiño a l'Ourense

El conjunt gallec, de Segona RFEF, ha pagat traspàs a L’Escala per incorporar el davanter palamosí, màxim golejador de Tercera

Aquest dimecres va debutar amb un gol en l'amistós contra el filial del Celta

Youssef Zayzoun celebra un dels onze gols que ha fet amb l'Escala

Youssef Zayzoun celebra un dels onze gols que ha fet amb l'Escala / FC L'Escala/Oscar del Campo

Marc Brugués

Girona/Ourense

Pitxitxi de Tercera RFEF, amb onze gols, i amb unes quantes exhibicions durant aquesta primera part de temporada amb l'Escala, Youssef Zayzoun tenia un reguitzell de clubs de Segona RFEF que li anaven al darrere per endur-se’l aquest mercat d’hivern. Que si el filial de l’Elx, que si l’Eivissa Illes Pitiüses, l’Utebo, el Malacitano...fins i tot es va sentir alguna cosa de l’Olot. Al final, qui s’ha endut Youssef ha estat la UD Ourense, que ha pagat traspàs a l’Escala per quedar-se’l. El davanter palamosí va viatjar diumenge a Galícia per incorporar-se amb el seu nou equip, amb qui aquest dimecres ja va debutar, amb gol inclòs, en un amistós contra el filial del Celta. "Sabia que si volia créixer com a futbolista havia de sortir. Anar a una categoria superior m’acosta al que desitjo, que és jugar com més amunt millor. A més a més, em cridava l’atenció viure una experiència diferent en un indret llunyà", diu. El palamosí, amb 24 anys, no havia estat mai a Galícia però ja ha estat batejat per la seva nova afició. Ell riu i s’ho pren bé. "He vist a xarxes socials que em diuen Pepiño. Em fa gràcia. Està bé", diu tot rient.

Amb poques hores encara a la nova ciutat, Youssef està encantat. "M’han parlat meravelles de l’entitat i la primera presa de contacte ha estat perfecta", diu sobre un club que té un gran seguiment social i que no és el que va eliminar el Girona a la Copa -aquell era l’Ourense CF-. A O Couto el dirigirà Borja Fernández, un tècnic gallec, que havia estat jugador del Reial Madrid, Getafe, Deportivo de la Corunya o Valladolid, entre altres. "Recordo haver-lo vist jugar de petit, però no gaire", confessa.

Youssef intentarà ajudar la UD Ourense a consolidar la posició de play-off que ocupa -és cinquè- i mirar de pujar a Primera RFEF. Mentrestant, no perdrà de vista els seus excompanys de l’Escala, amb qui ja no va jugar el cap de setmana passat pendent de tancar-se el seu traspàs. "L’Escala ha estat casa meva. M’hi he sentit molt a gust i a partir d’ara n’estaré pendent com un aficionat més", subratlla.

Format al Palamós i amb protagonisme al primer equip del Palafrugell va tenir un moment de glòria de ben jove quan va fer el gol de la victòria del Llagostera a la Copa Federació contra las Rozas el 2021. Després, viuria "grans experiències" pel Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Mar i Conquense.

