Futbol
El pitxitxi de l'Escala, Youssef, es converteix en Pepiño a l'Ourense
El conjunt gallec, de Segona RFEF, ha pagat traspàs a L’Escala per incorporar el davanter palamosí, màxim golejador de Tercera
Aquest dimecres va debutar amb un gol en l'amistós contra el filial del Celta
Marc Brugués
Pitxitxi de Tercera RFEF, amb onze gols, i amb unes quantes exhibicions durant aquesta primera part de temporada amb l'Escala, Youssef Zayzoun tenia un reguitzell de clubs de Segona RFEF que li anaven al darrere per endur-se’l aquest mercat d’hivern. Que si el filial de l’Elx, que si l’Eivissa Illes Pitiüses, l’Utebo, el Malacitano...fins i tot es va sentir alguna cosa de l’Olot. Al final, qui s’ha endut Youssef ha estat la UD Ourense, que ha pagat traspàs a l’Escala per quedar-se’l. El davanter palamosí va viatjar diumenge a Galícia per incorporar-se amb el seu nou equip, amb qui aquest dimecres ja va debutar, amb gol inclòs, en un amistós contra el filial del Celta. "Sabia que si volia créixer com a futbolista havia de sortir. Anar a una categoria superior m’acosta al que desitjo, que és jugar com més amunt millor. A més a més, em cridava l’atenció viure una experiència diferent en un indret llunyà", diu. El palamosí, amb 24 anys, no havia estat mai a Galícia però ja ha estat batejat per la seva nova afició. Ell riu i s’ho pren bé. "He vist a xarxes socials que em diuen Pepiño. Em fa gràcia. Està bé", diu tot rient.
Amb poques hores encara a la nova ciutat, Youssef està encantat. "M’han parlat meravelles de l’entitat i la primera presa de contacte ha estat perfecta", diu sobre un club que té un gran seguiment social i que no és el que va eliminar el Girona a la Copa -aquell era l’Ourense CF-. A O Couto el dirigirà Borja Fernández, un tècnic gallec, que havia estat jugador del Reial Madrid, Getafe, Deportivo de la Corunya o Valladolid, entre altres. "Recordo haver-lo vist jugar de petit, però no gaire", confessa.
Youssef intentarà ajudar la UD Ourense a consolidar la posició de play-off que ocupa -és cinquè- i mirar de pujar a Primera RFEF. Mentrestant, no perdrà de vista els seus excompanys de l’Escala, amb qui ja no va jugar el cap de setmana passat pendent de tancar-se el seu traspàs. "L’Escala ha estat casa meva. M’hi he sentit molt a gust i a partir d’ara n’estaré pendent com un aficionat més", subratlla.
Format al Palamós i amb protagonisme al primer equip del Palafrugell va tenir un moment de glòria de ben jove quan va fer el gol de la victòria del Llagostera a la Copa Federació contra las Rozas el 2021. Després, viuria "grans experiències" pel Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Mar i Conquense.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin