Quarta Catalana
La Jonquera guanya la batalla pel lideratge i el grup 2 s'ajusta més que mai
El Camallera goleja el Sant Miquel i tindrà l'oportunitat de superar-lo si guanya el partit ajornat
La Jonquera va fer, dissabte passat, un pas important de cara a l’ascens directe a Tercera Catalana. Els fronterers s’enfrontaven al Roses City B, amb qui empataven a punts, en el que representava tota una batalla per la primera posició. Els jonquerencs van endur-se el partit per 2 a 1 amb gols de Gerard Schwirley (8’) i d’Ale Holgado (61’). Aquest últim gol en el servei d’un córner va desfer el momentani empat anotat uns minuts abans per Erik Fuentes (56’).
Amb aquesta victòria, els d’Èric Sanjuan s’asseguren l’average directe contra els rosincs i, sobretot, s’escapen en la primera plaça. Ara tenen tres punts d’avantatge, però amb un partit menys per disputar contra el Cabanes, programat pel pròxim 17 de febrer.
S'afegeixen competidors pel tron del grup 2
En el grup 2, per contra, la cursa per la primera posició està cada cop més ajustada. Si el gran inici de lliga del Sant Miquel de Fluvià podia fer pensar que dominarien el grup, les dues golejades rebudes recentment contra rivals directes han canviat del tot el panorama. Aquest cap de setmana va ser el Camallera, actual segon classificat, l'equip que va guanyar amb contundència contra els santmiquelencs (4-1).
El Camallera està ara tres punts per sota, però té un partit ajornat contra el Siurana que el podria situar colíder. El 4-1 té una incidència destacable més enllà dels tres punts. Com que en el partit d'anada el Sant Miquel va guanyar per 5-2, l'average directe queda ara empatat, però el general juga actualment a favor del Camallera, fet que el col·locaria per davant en cas de sumar els tres punts en el matx pendent.
També tenen un partit disputat menys el Bàscara, l'altre rival que va golejar el Sant Miquel fa unes setmanes, i un Vilamalla en plena ratxa. En cas de sumar els tres punts el Bàscara quedaria a un punt del líder i el Vilamalla, a dos. La cursa pel lideratge del grup 2 podria deixar fins a quatre equips separats per només dos punts. Per sota, un Borrassà que ha superat la intermitència inicial i que acumula vuit partits seguits sense perdre ja té 29 punts i tampoc renuncia a lluitar un any més per l'ascens.
