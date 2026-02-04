Comunicat oficial del Girona sobre la lesió de Ter Stegen: haurà de passar pel quiròfan
El meta alemany va caure lesionat al Carlos Tartiere, en la seva segona aparició amb el Girona, i es van encendre totes les alarmes: l'alemany serà operat
Clàudia Espinosa
El futbol és així de cruel. Marc-André Ter Stegen havia vist la llum després de mesos d'ostracisme a Barcelona i havia recuperat un protagonisme que podria valer-li un bitllet per a la Copa del Món Mèxic/Estats Units/Canadà 2026. Una nova i desafortunada lesió, però, va proposar amargar-li l'existència i comprometre la seva presència a la llista de Julian Nagelsmann.
"Ets un líder. Ens donaràs molt", va transmetre Míchel a Marc-André ter Stegen en el seu primer dia a la ciutat esportiva 'gironina'. Dit i fet. El tècnic vallecano li va donar les claus de la titularitat immediatament, una decisió més que lògica i esperada donat el seu recorregut i caché. No va donar cap pista prèvia sobre qui seria l'elegit per defensar la meta davant el Getafe, però, malgrat l'excel·lent estat de forma de Paulo Gazzaniga, el germànic venia per ser titular... i així va ser.
Ter Stegen va ser decisiu en el seu debut amb el Girona
Una intervenció seva, de fet, va valer un punt. La testa de Vitor Reis va empatar el partit al 90+4' i el germànic va tirar de reflexos per negar-li el gol a Boselli en un mà a mà i mantenir el 1-1 al marcador. Com no podia ser d'una altra manera, va ser de la partida al Carlos Tartiere davant un Real Oviedo que va sorprendre i es va endur els tres punts amb un gol de l'exgironí Ilyas Chaira.
El Girona ha fet públic que el meta alemany, cedit pel Barça al Girona, haurà de passar pel quiròfan per solucionar la seva lesió en l'isquiotibial.
S'operarà aquest divendres, i un cop abandonat el quiròfan, el Girona "determinarà el temps de baixa".
Ter Stegen no va poder fer res en el gol carbayón i va rendir a bon nivell sota pals, però les males notícies van arribar 24 hores després, quan es va conèixer que havia caigut lesionat. "Marc-André ter Stegen presenta una lesió en l'isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l'Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic", deia el comunicat del Girona emès dilluns al migdia.
En el pitjor dels escenaris, el porter culé podria estar fins a quatre mesos allunyat dels terrenys de joc. Diria adéu a la temporada i, per tant, al Mundial. Tot dependria del diagnòstic final del club, recolzat pels serveis mèdics: tractament conservador o quiròfan. En cas que s'opti per la segona opció, Ter Stegen posaria en dificultats l'equip de Míchel i comprometria la seva presència a la cita mundialista que comença el pròxim 11 de juny.
Nagelsmann lamenta la seva lesió
"És increïblement cruel", va afirmar el cap de la 'Mannschaft' a l'agència alemanya 'SID'. "Marc acabava de tornar i estava en molt bon camí; ens alegrarem molt pel seu retorn a la selecció. Ara, només importa una cosa: recuperar la salut, amb calma i sense pressió. Tots estem amb ell."
El que és ben segur és que absentarà la pròxima finestra internacional i es perdrà, per tant, els amistosos davant Suïssa i Ghana que es disputaran els dies 27 i 30 de març, respectivament. Seran els dos últims compromisos previs a l'anunci de la llista de convocats per al Mundial: "Ara hem de prescindir novament d'ell. Però per a Marc, personalment, és un cop que l'afecta encara més".
