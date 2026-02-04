Atletisme
Alianna Paulino es penja la plata catalana en llançament de disc
L'atleta sub-18 de l'Associació Atlètica Figueres aconsegueix la seva millor marca personal de 32,94 metres
L'1 de febrer va tenir lloc, a Vilanova i la Geltrú, el Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs d’Hivern en categories sub-16 i sub-18. La competició va deixar bons resultats per a l’Associació Atlètic Figueres en el llançament de disc sub-18, amb actuacions destacades per part dels germans Idalky i Alianna Paulino.
Alianna Paulino va pujar al podi amb la medalla de plata, després de signar una millor marca personal amb un llançament de 32,94 metres. Per la seva banda, Idalky Paulino va fregar el podi i va acabar en la quarta posició del certamen. També va obtenir la seva millor marca personal, en aquest cas de 38,52 metres.
La participació en el Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs és una de les primeres fites de l’Associació Atlètica Figueres en la temporada de 2026. El club també va tenir presència, una setmana abans, en el Campionat de Catalunya de Relleus disputat a Sabadell. Hi van assistir els equips de relleus sub-14, sub-16 i sub-18.
