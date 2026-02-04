Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frau elèctric al CulubretSanto Domingo EmpuriabravaVíctor Valverde AlbaceteCúpules geodèsiquesRodalies Figueres
instagramlinkedin

Atletisme

Alianna Paulino es penja la plata catalana en llançament de disc

L'atleta sub-18 de l'Associació Atlètica Figueres aconsegueix la seva millor marca personal de 32,94 metres

Idalky i Alianna Paulino amb la medalla de plata de l'atleta.

Idalky i Alianna Paulino amb la medalla de plata de l'atleta. / AAF

Roger Illa

Roger Illa

Vilanova i la Geltrú

L'1 de febrer va tenir lloc, a Vilanova i la Geltrú, el Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs d’Hivern en categories sub-16 i sub-18. La competició va deixar bons resultats per a l’Associació Atlètic Figueres en el llançament de disc sub-18, amb actuacions destacades per part dels germans Idalky i Alianna Paulino.

Alianna Paulino va pujar al podi amb la medalla de plata, després de signar una millor marca personal amb un llançament de 32,94 metres. Per la seva banda, Idalky Paulino va fregar el podi i va acabar en la quarta posició del certamen. També va obtenir la seva millor marca personal, en aquest cas de 38,52 metres.

Notícies relacionades

La participació en el Campionat de Catalunya de Llançaments Llargs és una de les primeres fites de l’Associació Atlètica Figueres en la temporada de 2026. El club també va tenir presència, una setmana abans, en el Campionat de Catalunya de Relleus disputat a Sabadell. Hi van assistir els equips de relleus sub-14, sub-16 i sub-18.

TEMES

  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
  5. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  6. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  7. El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
  8. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

"Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats"

"Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats"

"M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres"

"M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres"

L’Adepaf Txots escombra el Palamós, l'únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada

L’Adepaf Txots escombra el Palamós, l'únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada

Alianna Paulino es penja la plata catalana en llançament de disc

Alianna Paulino es penja la plata catalana en llançament de disc

La Jonquera guanya la batalla pel lideratge i el grup 2 s'ajusta més que mai

La Jonquera guanya la batalla pel lideratge i el grup 2 s'ajusta més que mai

Toni Sánchez, nou entrenador del Figueres

Toni Sánchez, nou entrenador del Figueres

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau

Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després

Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després
Tracking Pixel Contents