L’Adepaf Txots escombra el Palamós, l'únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada

Els figuerencs es desmarquen encara més en el lideratge

La celebració de l'Adepaf.

La celebració de l'Adepaf. / Adepaf

Roger Illa

Roger Illa

Palamós

L’Adepaf Txots va aconseguir una victòria que pot esdevenir decisiva de cara a aconseguir el títol de Primera Catalana. L’equip figuerenc visitava el Palamós, el tercer classificat i l’únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada. Es va imposar sense massa patiment i per 25 punts: 59-84.

Els de Marc Delemus van liderar el marcador des dels primers compassos del duel i ja no van deixar anar l’avantatge. La diferència entre tots dos equips es va engrandir especialment a partir del tercer quart, moment en el qual l’Adepaf Txots va deixar el partit completament sentenciat.

Ara, els blanc-i-blaus ja tenen dues victòries de marge sobre el segon, el Cabrera, i quatre sobre el mateix Palamós i el Farners. Han guanyat els últims tretze partits de lliga. El pròxim duel de l'Adepaf es jugarà aquest diumenge (18:45h) a casa, contra el Vilanova del Vallès, dotzè classificat.

TEMES

