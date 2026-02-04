Bàsquet
L’Adepaf Txots escombra el Palamós, l'únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada
Els figuerencs es desmarquen encara més en el lideratge
L’Adepaf Txots va aconseguir una victòria que pot esdevenir decisiva de cara a aconseguir el títol de Primera Catalana. L’equip figuerenc visitava el Palamós, el tercer classificat i l’únic equip contra qui havia perdut aquesta temporada. Es va imposar sense massa patiment i per 25 punts: 59-84.
Els de Marc Delemus van liderar el marcador des dels primers compassos del duel i ja no van deixar anar l’avantatge. La diferència entre tots dos equips es va engrandir especialment a partir del tercer quart, moment en el qual l’Adepaf Txots va deixar el partit completament sentenciat.
Ara, els blanc-i-blaus ja tenen dues victòries de marge sobre el segon, el Cabrera, i quatre sobre el mateix Palamós i el Farners. Han guanyat els últims tretze partits de lliga. El pròxim duel de l'Adepaf es jugarà aquest diumenge (18:45h) a casa, contra el Vilanova del Vallès, dotzè classificat.
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció