Toni Sánchez, nou entrenador del Figueres

El tècnic de Sant Gregori va ser segon entrenador i director esportiu de l'Escala i prové de l'Europa, on assistia Aday Benítez

Toni Sánchez presentat pel president Dani Sala.

Toni Sánchez presentat pel president Dani Sala. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Toni Sánchez és el nou entrenador, el tercer de la temporada, de la Unió Esportiva Figueres. El tècnic de Sant Gregori agafa, així, el relleu de Jordi Grabulosa. Ja ha dirigit el seu primer entrenament aquest dimarts al vespre i debutarà, dissabte contra el Banyoles, a la banqueta.

Sánchez havia passat per Vilatenim durant la temporada 2012/2013, quan va dirigir el Juvenil A que llavors disputava la Lliga Nacional. A banda, Sánchez ha entrenat a equips de la zona com el Banyoles, el Quart o l'Escala. Al club anxover va fer d'assistent, la temporada 2022/2023, d'Aday Benítez, a qui també va acompanyar amb el mateix càrrec de segon entrenador a l'Europa. La temporada passada va ascendir a Primera RFEF amb el club barceloní.

Pau Téllez, fins ara entrenador del primer equip femení de la Unió, passarà a ser l'assistent de Toni Sánchez. La resta d'integrants del cos tècnic no varien.

