Primera Catalana
Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després
El duet d'entrenadors abandona el càrrec de mutu acord amb un balanç de dues victòries, quatre empats i tres derrotes
Menys de tres mesos després la Unió Esportiva Figueres torna a canviar de tècnic. Tot i la victòria contra el Torroella del passat cap de setmana i la sortida de la zona de descens, Jordi Grabulosa i Arseni Comas no continuaran al capdavant de l'equip unionista. El club ho ha anunciat aquest vespre en un comunicat en el qual apunta que la desvinculació s'ha pres "de mutu acord".
El duet va prendre el relleu d'Hèctor Simón -que va tenir una sortida menys amistosa- durant la segona setmana de novembre. Tot i que l'etapa va començar amb un valuós empat a zero al camp del líder, l'Argentona, i una victòria davant el Sant Jaume, la Unió va encadenar sis partits sense guanyar i va arribar a ocupar l'antepenúltima plaça de Primera Catalana.
El club figuerenc ja té acordat el nom del substitut, si bé encara no ha oficialitzat la incorporació del que serà el tercer ocupant de la banqueta unionista durant aquesta temporada.
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció