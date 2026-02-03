Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou cop de timó al Figueres: Jordi Grabulosa i Arseni Comas deixen la banqueta tres mesos després

El duet d'entrenadors abandona el càrrec de mutu acord amb un balanç de dues victòries, quatre empats i tres derrotes

Arseni Comas i Jordi Grabulosa.

Arseni Comas i Jordi Grabulosa. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Menys de tres mesos després la Unió Esportiva Figueres torna a canviar de tècnic. Tot i la victòria contra el Torroella del passat cap de setmana i la sortida de la zona de descens, Jordi Grabulosa i Arseni Comas no continuaran al capdavant de l'equip unionista. El club ho ha anunciat aquest vespre en un comunicat en el qual apunta que la desvinculació s'ha pres "de mutu acord".

El duet va prendre el relleu d'Hèctor Simón -que va tenir una sortida menys amistosa- durant la segona setmana de novembre. Tot i que l'etapa va començar amb un valuós empat a zero al camp del líder, l'Argentona, i una victòria davant el Sant Jaume, la Unió va encadenar sis partits sense guanyar i va arribar a ocupar l'antepenúltima plaça de Primera Catalana.

El club figuerenc ja té acordat el nom del substitut, si bé encara no ha oficialitzat la incorporació del que serà el tercer ocupant de la banqueta unionista durant aquesta temporada.

