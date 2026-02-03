NECROLÒGIQUES
Tercera RFEF
L'Escala perd el pitxitxi Youssef, que se'n va la UD Ourense de 2a RFEF
El conjunt gallec anuncia un acord amb els altempordanesos per incorporar el davanter palamosí, autor d'onze dianes a Tercera
Marc Brugués
Girona
L'Escala va veure, dilluns, com es quedava sense el seu referent ofensiu, Youssef Zayzoun. El davanter palamosí, de 24 anys i autor d'onze gols fins ara a Tercera RFEF amb els altempordanesos, jugarà la segona volta amb la UD Ourense, de Segona RFEF, segons va anunciar el conjunt gallec . Youssef havia arribat aquest estiu a l'Escala procedent del Cerdanyola i s'havia convertit en el màxim golejador de l'equip i de la categoria. La UD Ourense és cinquena, en zona de play-off d'ascens, al Grup 1 de Segona RFEF.
El palamosí, així doncs, torna a fer les maletes per encetar una nova aventura. Abans, havia passat pel Llagostera, Peralada, Vilassar i Conquense.
