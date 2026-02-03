Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frau elèctric al CulubretSanto Domingo EmpuriabravaVíctor Valverde AlbaceteCúpules geodèsiquesRodalies Figueres
instagramlinkedin

Procés electoral

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

Rafa Yuste es mantindrà al capdavant del club junt amb un terç de directius per portar el dia a dia i vetllar pel procés electoral

Ja hi ha dia per a les eleccions presidencials del FC Barcelona: Laporta es jugarà la reelecció el 15 de març

Laporta confirma que les eleccions es convocaran oficialment el 9 de febrer

Laporta confirma que les eleccions es convocaran oficialment el 9 de febrer / EFE

Albert Guasch

Barcelona

Joan Laporta ha indicat aquest dimarts des d’ Albacete que les eleccions a la presidència del FC Barcelona es convocaran oficialment el dilluns 9 de febrer i que bona part de la junta directiva dimitirà aquell mateix dia per presentar-se a la reelecció.

Els comicis a la presidència del Barcelona se celebraran el diumenge 15 de març, la primera data hàbil del calendari segons els estatuts de l’entitat.

Al capdavant del club quedarà el vicepresident, Rafa Yuste, junt amb cinc directius més, un terç de l’actual junta.

"Tal com diuen els estatuts, part dels membres de la junta haurem de dimitir per presentar-nos a la reelecció i això ho farem en una junta que se celebrarà dilluns vinent, dia 9", ha explicat Laporta als mitjans del club. "Em sento il·lusionat i amb forces, amb ganes que sigui un procés electoral modèlic amb una gran participació".

Els acompanyants de Yuste

Laporta tindrà en principi com a rivals Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria, que impulsen plataformes per frustrar la seva reelecció. "El meu desig és que els candidats exposem les nostres propostes. Cadascú tindrà la seva manera de fer-ho, però que sigui dins de la normalitat i la cordialitat que sempre hi ha d’haver entre culers, i desitjo que hi hagi una alta participació".

Notícies relacionades i més

En la reunió de la junta de dilluns es decidirà quins directius es mantenen amb Yuste per donar continuïtat al dia a dia del club. Laporta ha preferit aquesta fórmula a deixar l’entitat en mans d’una comissió gestora. "Des del club, els que es quedin, una cosa que decidirem en la junta del dia 9, vetllaran pel procés electoral. Desitgem que el dia de la votació sigui una festa".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  5. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
  6. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  7. El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
  8. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

El Parlament demanarà la dimissió de Paneque pel caos de Rodalies

El Parlament demanarà la dimissió de Paneque pel caos de Rodalies

El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

El secretari d'Estat de Transports s'instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

L'hotel de terror que ha situat Catalunya al mapa mundial dels escape rooms: "Encara avui ens costa de creure"

L'hotel de terror que ha situat Catalunya al mapa mundial dels escape rooms: "Encara avui ens costa de creure"

El Govern deixa fora de la moratòria antidesnonaments els petits propietaris per atraure Junts

El Govern deixa fora de la moratòria antidesnonaments els petits propietaris per atraure Junts

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

El Banyoles acomiada el rosinc Adam Fontes abans del partit contra el Figueres

El Banyoles acomiada el rosinc Adam Fontes abans del partit contra el Figueres
Tracking Pixel Contents