Procés electoral
Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer
Rafa Yuste es mantindrà al capdavant del club junt amb un terç de directius per portar el dia a dia i vetllar pel procés electoral
Ja hi ha dia per a les eleccions presidencials del FC Barcelona: Laporta es jugarà la reelecció el 15 de març
Albert Guasch
Joan Laporta ha indicat aquest dimarts des d’ Albacete que les eleccions a la presidència del FC Barcelona es convocaran oficialment el dilluns 9 de febrer i que bona part de la junta directiva dimitirà aquell mateix dia per presentar-se a la reelecció.
Els comicis a la presidència del Barcelona se celebraran el diumenge 15 de març, la primera data hàbil del calendari segons els estatuts de l’entitat.
Al capdavant del club quedarà el vicepresident, Rafa Yuste, junt amb cinc directius més, un terç de l’actual junta.
"Tal com diuen els estatuts, part dels membres de la junta haurem de dimitir per presentar-nos a la reelecció i això ho farem en una junta que se celebrarà dilluns vinent, dia 9", ha explicat Laporta als mitjans del club. "Em sento il·lusionat i amb forces, amb ganes que sigui un procés electoral modèlic amb una gran participació".
Els acompanyants de Yuste
Laporta tindrà en principi com a rivals Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria, que impulsen plataformes per frustrar la seva reelecció. "El meu desig és que els candidats exposem les nostres propostes. Cadascú tindrà la seva manera de fer-ho, però que sigui dins de la normalitat i la cordialitat que sempre hi ha d’haver entre culers, i desitjo que hi hagi una alta participació".
En la reunió de la junta de dilluns es decidirà quins directius es mantenen amb Yuste per donar continuïtat al dia a dia del club. Laporta ha preferit aquesta fórmula a deixar l’entitat en mans d’una comissió gestora. "Des del club, els que es quedin, una cosa que decidirem en la junta del dia 9, vetllaran pel procés electoral. Desitgem que el dia de la votació sigui una festa".
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció