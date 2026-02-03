Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Frau elèctric al CulubretSanto Domingo EmpuriabravaVíctor Valverde AlbaceteCúpules geodèsiquesRodalies Figueres
instagramlinkedin

Futbolistes altempordanesos

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

L'ordienca dona la victòria a l'Everton amb dos gols, un dels quals en l'últim minut

Martina celebra un dels gols.

Martina celebra un dels gols. / Everton FC

Roger Illa

Roger Illa

Liverpool

L’ordienca Martina Fernández és indiscutible amb l’Everton a la Women's Super League anglesa, però la central és una jugadora poc avesada a veure porteria i encara no havia marcat cap gol amb les Toffees. Aquest diumenge passat, la pilota parada li va donar l’oportunitat de tenir una estrena golejadora somiada: Fernández va fer un doblet de gols de cap que van valdre una victòria contra l’Aston Villa (2-1).

La d’Ordis va aprofitar les centrades laterals en els dos gols. En el primer (32’) va rematar un servei de córner i, ja en l’últim minut de partit i amb empat en el marcador, va tornar a aparèixer en el segon pal per enviar una centrada de falta a dins. La seva rematada picada va passar per sota les cames de la portera rival. El sorprenent doblet li va servir per endur-se el premi MVP, que la va acreditar merescudament com a millor jugadora del duel.

Notícies relacionades

L’Everton és novè classificat a la lliga anglesa i està lluitant per evitar el descens.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  5. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
  6. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  7. El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
  8. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol

Gairebé el 40% dels casos de càncer es podrien evitar eliminant factors de risc com el tabac o l’alcohol

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

L'hotel de terror que ha situat Catalunya al mapa mundial dels escape rooms: "Encara avui ens costa de creure"

L'hotel de terror que ha situat Catalunya al mapa mundial dels escape rooms: "Encara avui ens costa de creure"

El Govern deixa fora de la moratòria antidesnonaments els petits propietaris per atraure Junts

El Govern deixa fora de la moratòria antidesnonaments els petits propietaris per atraure Junts

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

Doblet inesperat i MVP de Martina Fernández contra l’Aston Villa anglès

El Parlament demanarà la dimissió de Paneque pel caos de Rodalies

El Parlament demanarà la dimissió de Paneque pel caos de Rodalies

El Banyoles acomiada el rosinc Adam Fontes abans del partit contra el Figueres

El Banyoles acomiada el rosinc Adam Fontes abans del partit contra el Figueres

Masquef marca perfil dins de Junts: el ple de Figueres rebutjarà la regularització extraordinària d'immigrants

Masquef marca perfil dins de Junts: el ple de Figueres rebutjarà la regularització extraordinària d'immigrants
Tracking Pixel Contents