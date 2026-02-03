Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Banyoles acomiada el rosinc Adam Fontes abans del partit contra el Figueres

L'equip del Pla de l'Estany va entrar en el descens el cap de setmana passat després de la sisena derrota en els últims set partits

Adam Fontes a Banyoles, en el Torneig de l'Estany de 2025.

Roger Illa

Roger Illa

Banyoles

El Banyoles, el pròxim rival del Figueres en el que serà un enfrontament directe per escapar de la zona de descens, canvia d'entrenador. El club del Pla de l'Estany va decidir prescindir, dilluns, del rosinc Adam Fontes. El tècnic estava complint la seva segona etapa a Banyoles des que havia assumit la banqueta l'estiu de 2024.

La decisió arriba després que el Banyoles perdés, diumenge, contra el Tossa (3-1), el sisè partit en les últimes set jornades. La derrota va situar-lo en el descens. El Banyoles està dos punts per sota la Unió, contra qui va guanyar en l'anada a Vilatenim (0-1). El partit que enfrontarà els de l'Alt Empordà i els del Pla de l'Estany es jugarà aquest dissabte a les sis de la tarda a l'estadi Miquel Coromina i Moretó.

En un missatge a la xarxa social X, Adam Fontes va acceptar amb resignació la destitució. "Per desgràcia els resultats manen, el futbol va de guanyar i, qui no entengui això, millor que es dediqui a una altra cosa", va escriure qui va ser director esportiu del Figueres entre 2012 i 2017.

