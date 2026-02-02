Futbol
Ter Stegen es lesiona amb el Girona i s’obre la porta a un retorn al Barça
El porter alemany, que només ha disputat dos partits amb el Girona, pateix una ruptura muscular i podria estar fins a quatre mesos de baixa
Alex Calaff
Malas notícies per a Marc-André ter Stegen. El porter alemany ha patit una lesió muscular important als isquiotibials, amb afectació del tendó, i les primeres exploracions no són positives, segons ha informat el programa Què t’hi jugues de la Cadena SER.
A l’espera d’un comunicat oficial, diverses informacions apunten que ter Stegen podria estar de baixa fins a quatre mesos. En aquest escenari, el Girona no descarta trencar la cessió i retornar-lo al Barça, una opció que guanya força si el club necessita ocupar la porteria amb garanties en el tram decisiu de la temporada.
Una cessió pensada per sumar minuts
Ter Stegen va sortir cedit al Girona amb l’objectiu de sumar minuts i mantenir-se competitiu de cara a la lluita per un lloc al Mundial. Al Barça, Hansi Flick va apostar per Joan García, que està rendint a un nivell molt alt, i el porter alemany va considerar que el conjunt de Míchel era un destí adequat per acabar el curs amb continuïtat sota pals.
La cessió encaixava amb els interessos de totes les parts: el Barça alliberava part de la fitxa, el Girona reforçava una posició clau amb un futbolista de primer nivell i experiència a la competició, i ter Stegen recuperava protagonisme.
Una lesió que ho altera tot
La lesió ho ha capgirat. Ter Stegen va debutar amb el Girona el 26 de gener contra el Getafe, en el primer partit en què va estar disponible, amb una actuació notable a Montilivi i una aturada decisiva en els minuts finals per salvar l’empat (1-1).
El segon partit va ser al Carlos Tartiere, contra l’Oviedo, duel en què es va produir la ruptura muscular i en què el Girona va caure per la mínima (1-0). El porter no va poder fer res en el gol d’Ilyas Chaira.
El Girona es planteja alternatives a la porteria
Segons la SER, el Girona no descarta fer marxa enrere i trencar la cessió. Altres fonts apunten fins i tot que el club podria anar al mercat per trobar una oportunitat d’última hora.
Amb ter Stegen fora de combat, Míchel compta ara amb Paulo Gazzaniga, fins ara titular a Montilivi, i el porter ucraïnès Krapvystov. Mentrestant, el futur immediat del porter alemany queda pendent de l’evolució mèdica i de la decisió que prenguin els clubs implicats.
Ter Stegen, una trajectòria lligada al Barça
Considerat un dels grans porters de la història recent del Barça, ter Stegen va arribar a Barcelona l’estiu del 2014 procedent del Borussia Mönchengladbach. Amb 423 partits i 19 títols, la seva sortida en forma de cessió al Girona semblava un pas cap a un canvi d’etapa, però la lesió podria precipitar un retorn abans d’hora.
