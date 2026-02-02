🔴 EN DIRECTE avui a les 21:30 hores
Moeve Fútbol Zone 1x11: segueix en directe el tancament del mercat des de la seu de LaLiga
Esteu avui, a les 21:30h, Moeve Fútbol Zone emet un programa especial dedicat a les últimes hores del tancament del mercat de fitxatges d’hivern, en una edició que combinarà actualitat en directe des de la seu de LaLiga amb el repàs a tot el que ha deixat el cap de setmana en les principals competicions del futbol estatal.
L’espai arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco per contextualitzar una jornada marcada pels moviments d’última hora, abans de donar pas als titulars del dia amb Xavi Espinosa, que repassarà classificació, resultats i calendari a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i LaLiga Hypermotion.
Atenció a la jornada en totes les competicions
El programa dedicarà blocs específics a cada competició:
- Maria Tikas analitzarà el que ha deixat la jornada 18 de la Liga F Moeve, amb el focus posat en l’actualitat del futbol femení.
- Mario Jiménez repassarà la jornada 23 de LaLiga Hypermotion i tancarà amb la seva habitual secció del semàfor.
- A Futbol per a tothom, Claudia Espinosa explicarà com s’ha desenvolupat la segona fase de la Liga Genuine Moeve, celebrada aquest cap de setmana a Cadis.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El termòmetre del carrer i les xarxes
Joaco Soneira aportarà l’enfocament social del programa amb un vídeo sobre l’actualitat a peu de carrer i les imatges més destacades que han circulat a les xarxes socials durant el cap de setmana.
90 minuts pendents del tancament del mercat
El tram central del programa serà una tertúlia de 90 minuts centrada en el tancament del mercat d’hivern.
Al plató hi participaran els periodistes Irati Vidal, Albert Fernández, Alfredo Martínez i Raúl Fuentes, que analitzaran l’última hora dels fitxatges i els moviments que es puguin produir en els instants finals.
A més, el programa connectarà de manera constant amb Carlos Monfort, enviat especial a la seu de LaLiga, per conèixer en directe què està passant al lloc on es registren les operacions. Durant la nit també hi haurà entrevistes a diversos treballadors de LaLiga per valorar el desenvolupament del mercat i l’estat actual de la competició.
El programa es tancarà amb un resum final després d’una nit que, com sol passar en els tancaments de mercat, pot deixar novetats fins a l’últim minut.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà
- Incendi al Mas de Sant Pau de la Calçada: dos joves ferits lleus
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte