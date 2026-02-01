Curses
Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà
Es disputarà a Palau-saverdera durant el cap de setmana del 7 i 8 de febrer i tindrà fins a cinc modalitats, a més de la versió infantil
Durant el cap de setmana del dissabte 7 i 8 de febrer, Palau-saverdera serà la capital del trailrunning altempordanès. El poble acollirà un any més la Balcó de l'Empordà, una de les curses de muntanya més versàtils de la comarca. La prova tindrà fins a cinc modalitats diferents, a més de la versió infantil, adaptant-se d'aquesta manera a tota mena de gustos i objectius. És organitzada per l'Associació Excursionista Balcó de l'Empordà.
La Balcó de l'Empordà tindrà les distàncies de 21, 11, 8 i 6 quilòmetres i el descens vertical. Durant el diumenge 8 de febrer es correran les quatre distàncies més llargues. La Trail, de 21 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu, tindrà un recorregut tècnic i exigent per la muntanya de Verdera. Començarà a les nou del matí. Mitja hora més tard, a dos quarts de deu, es donarà el tret de sortida de l'Exprés, d'11 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu per la cara sud de la Verdera.
A les deu s'iniciarà la Mini, la novetat d'aquest 2026. La Mini constarà de 8 quilòmetres i 450 metres positius de desnivell fins al Mas Ventós, passant per l'Ermita de Sant Onofre i acabant amb el recorregut de l'Exprés. La particularitat de la Mini, a més del recorregut, és que està destinada a joves d'entre 12 i 17 anys que, amb la participació en la cursa, estaran formant part també del Circuit de Curses Juvenils. Finalment, a les deu i deu del matí començarà la Marxa, la versió més assequible del dia amb 6 quilòmetres i 370 metres de desnivell positiu fins al Mas Onofre i tornar. És una modalitat no competitiva i apta per a totes les edats.
El dia abans, dissabte 7 de febrer, es disputaran dues proves més. A les deu del matí la Cursa Infantil donarà l'oportunitat als nens i nenes que vulguin conèixer la muntanya mentre s'inicien en el trailrunning. I a la tarda de dissabte, a les quatre, es correrà la cursa més carregada d'adrenalina del cap de setmana. El Descens Vertical, una baixada des del Mas Ventós fins a la Font Mallola del poble, constarà de 2,5 quilòmetres de dalt cap a baix amb uns 350 metres de desnivell, en aquest cas, negatiu.
Les inscripcions es poden fer a través d'aquest enllaç. Els preus varien entre els 3 i els 22 euros depenent de la modalitat i seran superiors si es tramiten presencialment durant el cap de setmana de la cursa. També es pot adquirir, a banda, la samarreta commemorativa.
