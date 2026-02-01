Tercera RFEF
El Peralada colpeja i resisteix a Ca n'Anglada per continuar en bona forma
Biel Carreras fa l'únic gol de la victòria contra el San Cristóbal, que no perdia des de mitjan novembre
Quan el Peralada es posa per davant en el marcador, capgirar el resultat és una tasca complicadíssima pel rival. L'equip lluita, sap quan pressionar i quan fer-se fort al darrere i, normalment, és capaç d'aguantar el resultat. Aquest diumenge al migdia ha tornat a passar: els xampanyers han fet el primer gol en una bona primera meitat contra el San Cristóbal i han resistit a la segona (0-1). Ara, continuen amb el play-off a l'abast.
El Peralada ha estat més contundent durant la primera meitat. El San Cristóbal ha començat millor i ha tingut, amb un cop de cap que ha anat al pal, la primera gran ocasió. El Peralada ha pogut posar fre a l'empenta local a base d'una gran pressió alta, gràcies a la qual l'equip terrassenc ha estat una bona estona sense sortir amb la pilota des del darrere.
En una jugada ràpida característica dels xampanyers, Biel Carreras ha fet l'únic gol del primer temps. L'extrem ha definit bé amb un xut creuat. Era el minut 25 i pocs minuts després el de Vilablareix ha hagut de ser substituït per lesió. Quan s'escapava, de nou, per la banda, Carreras s'ha aturat de cop en notar alguna cosa a la cama. La lesió arriba en un moment del tot inoportú pel jove gironí, ja convertit en peça clau per Àlex Marsal.
A la segona part el Peralada ha baixat les revolucions i ha plantat un bloc baix per a frenar el lògic pas endavant terrassenc. La fórmula ha funcionat i el San Cristóbal, tot i tenir la pilota, ha patit per apropar-se amb perill real. En algun moment ha aconseguit fer-ho i ha estat llavors quan Arnau Fàbrega ha salvat els tres punts. El porter llançanenc ha rebutjat amb el pit un xut a boca de canó del Sancri a l'últim minut de l'afegit. Una aturada salvadora que val una nova victòria.
Amb l'assalt a Ca n'Anglada, el Peralada avança l'Escala i es col·loca sisè, però continua a dos punts del Vilanova, cinquè, que va fer els deures dissabte. El pròxim partit xampanyer serà a casa (diumenge, 16:30h) contra el Mollerussa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
- El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Figueres produeix melmelada autòctona amb els tarongers del barri de la Presó