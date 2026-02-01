Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

El Peralada colpeja i resisteix a Ca n'Anglada per continuar en bona forma

Biel Carreras fa l'únic gol de la victòria contra el San Cristóbal, que no perdia des de mitjan novembre

Rami, del Peralada.

Roger Illa

Roger Illa

Terrasa

Quan el Peralada es posa per davant en el marcador, capgirar el resultat és una tasca complicadíssima pel rival. L'equip lluita, sap quan pressionar i quan fer-se fort al darrere i, normalment, és capaç d'aguantar el resultat. Aquest diumenge al migdia ha tornat a passar: els xampanyers han fet el primer gol en una bona primera meitat contra el San Cristóbal i han resistit a la segona (0-1). Ara, continuen amb el play-off a l'abast.

El Peralada ha estat més contundent durant la primera meitat. El San Cristóbal ha començat millor i ha tingut, amb un cop de cap que ha anat al pal, la primera gran ocasió. El Peralada ha pogut posar fre a l'empenta local a base d'una gran pressió alta, gràcies a la qual l'equip terrassenc ha estat una bona estona sense sortir amb la pilota des del darrere.

En una jugada ràpida característica dels xampanyers, Biel Carreras ha fet l'únic gol del primer temps. L'extrem ha definit bé amb un xut creuat. Era el minut 25 i pocs minuts després el de Vilablareix ha hagut de ser substituït per lesió. Quan s'escapava, de nou, per la banda, Carreras s'ha aturat de cop en notar alguna cosa a la cama. La lesió arriba en un moment del tot inoportú pel jove gironí, ja convertit en peça clau per Àlex Marsal.

A la segona part el Peralada ha baixat les revolucions i ha plantat un bloc baix per a frenar el lògic pas endavant terrassenc. La fórmula ha funcionat i el San Cristóbal, tot i tenir la pilota, ha patit per apropar-se amb perill real. En algun moment ha aconseguit fer-ho i ha estat llavors quan Arnau Fàbrega ha salvat els tres punts. El porter llançanenc ha rebutjat amb el pit un xut a boca de canó del Sancri a l'últim minut de l'afegit. Una aturada salvadora que val una nova victòria.

Amb l'assalt a Ca n'Anglada, el Peralada avança l'Escala i es col·loca sisè, però continua a dos punts del Vilanova, cinquè, que va fer els deures dissabte. El pròxim partit xampanyer serà a casa (diumenge, 16:30h) contra el Mollerussa.

