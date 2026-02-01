Tercera RFEF
Un Manresa superior allunya l'Escala de la zona privilegiada de Tercera
Els del Bages guanyen per 0 a 3 i deixen els anxovers, en dinàmica negativa, a tres punts del play-off
L'Escala ha tingut poca cosa a fer, aquest diumenge al migdia, davant un dels equips destinats a lluitar per la primera posició. Tot i les ganes de revenja contra el Manresa, l'equip bagenc ha estat el millor equip sobre la gespa del Nou Miramar i així ho ha reflectit el marcador, un clar 0 a 3. El Manresa ha fet dos gols consecutius a la primera meitat, obra de Badr (21') i d'Aleix (24') i l'Escala, amb el marcador en contra, ja no ha estat capaç de reaccionar. Ayoub ha rematat la feina manresana en el 70'.
Amb la segona derrota consecutiva, l'Escala ja té el play-off, que marca el Vilanova, a tres punts. Els rivals directes a la taula han complert i això compromet les aspiracions de ser a dalt dels anxovers, que sumen una sola victòria en els últims dos mesos. L'últim partit no sembla ser el millor bàlsam per al mal moment, ja que els de David Gurillo visitaran l'Hospitalet, quart classificat, diumenge a les dotze. Comptaran de nou amb Jona a la porteria i amb més incorporacions del mercat d'hivern per a la plantilla.
