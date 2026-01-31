Futbol
Tarda rodona i terapèutica per als primers equips del Figueres
Els sèniors masculí i femení es refan del mal moment amb victòries davant el Torroella (3-2) i el Vic Riuprimer (2-5), respectivament
La Unió Esportiva Figueres no podia demanar més a la tarda de dissabte. El sènior masculí i el femení han guanyat els seus dos partits i han trencat, quasi de manera simultània, la mala ratxa de resultats que compartien. El masculí ha tombat el Torroella per 3 a 2 i el femení ha golejat a Vic, davant el Riuprimer, per 2-5.
Especialment negativa era la dinàmica del primer equip masculí a Primera Catalana. Els de Jordi Grabulosa i Arseni Comas no guanyaven des del mes de novembre i la victòria en el derbi davant el Torroella s'ha celebrat efusivament a Vilatenim. Pel que significa -sortir, almenys momentàniament, del descens- i pel patiment amb la qual s'ha aconseguit.
Sicka, autor del gol de la victòria, ha estat el millor unionista del partit
La Unió ha estat encertada en els minuts finals de la primera part i ha posat el 2 a 0 en el marcador amb dianes de Joel Casado, que ha aprofitat un rebot per definir amb el cap, i de Zou, que ha transformat un penal provocat per Santi. El resultat semblava ideal per marxar al descans amb un xoc anímic, però Xavi Ferrón ha decidit que els tres punts no s'aconseguirien tan fàcilment. El 10 unionista ha perdut els nervis, s'ha encarat amb un futbolista torroellenc i ha vist la vermella directa. No és el primer cop que el gironí marxa abans d'hora cap al vestidor aquesta temporada.
Amb un home menys, el Torroella ha fet una passa endavant. Sense gaire futbol, però amb molta empenta, els del Baix Empordà han acabat trobant l'empat. Els dos gols els ha fet Genís Chávez (53' i 74'). Per sort per a la Unió, l'equip ha respost gairebé al moment. Sicka s'ha inventat una jugada des de la banda, ha combinat amb una paret i ha definit al segon pal per fer el tercer en el 75'. L'extrem del planter ha estat el millor jugador sobre el camp i ha destacat amb un incansable treball defensiu, també després del seu gol. El Figueres ha aguantat el resultat en el quart d'hora llarg que restava. La cinquena victòria unionista de la temporada val arribar als vint punts abans d'un transcendental duel directe contra el Banyoles.
Maneta del femení a Vic
Una estona abans, a Vic, el sènior femení figuerenc acabava de golejar el Vic Riuprimer. El xoc contra un dels conjunts de la zona baixa representava una bona oportunitat per refer-se del mal moment de resultats i la Unió ho ha aprofitat amb una maneta. Els gols els han fet Laia Palomeras (5'), Maria Arias (41'), Laia Ansón (59'), Maria Pujol (61') i, ja a les acaballes, Simona Brugat (89'). Entremig les locals han fet dos gols que han deixat el definitiu 2 a 5.
Ara, el Figueres continua sisè amb 23 punts. El pròxim partit unionista serà a casa, diumenge vinent a les tres, davant el colíder de Primera, el Cirera.
