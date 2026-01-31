Tercera RFEF
L'Escala busca venjar-se del Manresa i el Peralada no perd de vista el play-off
Tots dos equips estan separats per només dos punts i busquen tornar a col·locar-se en les cinc primeres places
L’Escala i el Peralada afronten la vintena jornada de Tercera més enganxats que mai. Només dos punts separen els anxovers, sisens, dels xampanyers, setens. Aquest cap de setmana els esperen dos partits molt exigents contra el Manresa, en el cas de l’Escala, i al camp del dur San Cristóbal, en el del Peralada.
La visita del Manresa al Nou Miramar (diumenge, 12h) suposarà una opció de revenja per l’Escala. Els de David Gurillo van perdre al Congost el seu primer partit de la temporada. Aquell duel de mitjan setembre va ser l’única derrota blau-i-grana fins al mes de novembre. El Manresa ha ocupat des de l’inici les places altes, però ara té el colideratge marcat pel Cornellà i el Badalona a només tres punts.
L’Escala, al seu torn, torna a ser fora del play-off, si bé empata a punts amb el cinquè, el Vilanova, i té el mateix Manresa només tres punts per sobre. La difícil visita dels del Bages dona l’opció que l’Escala els atrapi a la classificació i es reenganxi de ple en la lluita per l’ascens directe. L’equip anxover tindrà baixes importants per sanció: ni el porter Jona Morilla, ni el davanter Sanku Jabbie, ni el tècnic David Gurillo podran ser al camp o a la banqueta, ja que van veure la vermella en la polèmica derrota contra l’Europa B.
El Peralada podria aprofitar l’enfrontament directe entre l’Escala i Manresa per comprar encara més bitllets pel play-off. Per fer-ho, és clar, hauria de sumar els tres punts en un camp dur com el Ca n’Anglada de Terrassa (diumenge, 12:30h). El San Cristóbal espera la visita xampanyera en un bon moment de forma i sense haver perdut des del 16 de novembre.
És un enfrontament del tot directe, ja que el conjunt parroquial té tres punts menys que el Peralada, però un partit ajornat contra el cuer, el Vic. L’anada va acabar 1-1 al Municipal. Aquell dia va rescatar un punt el migcampista Jordi Manzano, que aquesta setmana ha deixat el Peralada per firmar pel Tona. Els d’Àlex Marsal tindran una baixa significativa en la figura de Dani Gómez, que compleix aquesta jornada el cicle de targetes grogues.
