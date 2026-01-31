Pàdel
La Copa Comarcal de Pàdel de l'Alt Empordà s'estrenarà el març amb un calendari dividit per zones geogràfiques
La competició, impulsada pel Consell Esportiu, tindrà una fase prèvia inicial i una fase final programada pel 26 d'abril
El Consell Esportiu de l’Alt Empordà presentarà, a partir del mes de març, una nova competició en un esport que encara no havia tocat. La Copa Comarcal de Pàdel debutarà amb un format descentralitzat, amb una fase prèvia dividida per zones que es disputarà en diferents pistes de l’Alt Empordà, i una fase final que es concentrarà en una única jornada el diumenge 26 d’abril.
L'Alt Empordà es dividirà en sis zones geogràfiques (Nord, Oest, Central, Costa Nord, Costa Centre i Costa Sud), fet que permetrà als participants jugar a les pistes adherides de la seva zona i facilitarà la proximitat i l’organització dels partits. La fase prèvia es jugarà en format de grups des dels quals sortiran les parelles classificades per a la fase final. En aquesta imatge pots consultar els pobles que seran seu i a quina zona pertanyeran:
La Copa Comarcal de Pàdel comptarà amb categories masculines, amb nivells or, plata i bronze, i femenines, amb nivells d’or i plata. Tots els participants rebran un paquet de benvinguda amb material commemoratiu de l’esdeveniment.
Les inscripcions es faran de manera telemàtica a través de la plataforma del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb inscripció per parelles. El preu de participació serà de 10 euros per persona a la fase prèvia i 20 euros per persona a la fase final.
En les pròximes setmanes es donarà a conèixer tota la informació detallada sobre inscripcions, calendari i funcionament de la competició.
