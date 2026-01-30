Primera Catalana
El Figueres necessita sumar en el derbi contra el Torroella per escapar del descens
Reben els del Baix Empordà aquest dissabte a Vilatenim
Tenen les incorporacions del colombià Cortabarría i el japonès Ito
El Figueres afronta, dissabte, un derbi empordanès d'emergència. Els unionistes reben a Vilatenim el Torroella amb l'obligació de tornar a sumar tres punts més de dos mesos després. El partit es jugarà a les quatre de la tarda.
La Unió començarà aquesta dissetena jornada en la tretzena plaça, la que marca el descens a Segona Catalana. Tot i la dinàmica negativa de resultats -els de Jordi Grabulosa han sumat tres dels últims divuit punts- el Torroella duu bons records: en l'anada, l'equip entrenat llavors per Hèctor Simón va guanyar per 0 a 1. Ot Agné va fer l'únic gol d'aquell partit en una jugada a pilota parada. El Torroella arriba en vuitena posició i sis punts per sobre el Figueres. Els de David Bonmatí venen de vèncer contra el Tossa per 2 a 1 en la darrera jornada.
El Figueres tindrà problemes a la defensa, ja que Albert Genís i Oriol Argelés van ser expulsats contra el Premià i compliran aquesta setmana el partit de sanció. Per contra, els unionistes comptaran amb les seves dues últimes incorporacions internacionals: el corpulent davanter colombià Andrés Cortabarría, provinent del futbol hondureny, i el carriler Ryusei Ito, que arriba des de l'Horta.
