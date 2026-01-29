Vol indoor
Tres dies complets del millor vol indoor del món: aquest és l'horari dels WindGames d'Empuriabrava 2026
La competició reunirà més de 300 participants dividits en nou categories entre dijous 29 i dissabte 31 de gener
Els WindGames arriben aquest dijous a la seva desena edició. Creats l'any 2014, els WindGames estan consolidats entre les competicions internacionals més prestigioses d’indoorskydiving i reuniran enguany competidors de 39 països a les instal·lacions de Windoor Empuriabrava. L'edició dels WindGames tindrà lloc entre dijous 29 i dissabte 31 de gener de 2026 i comptarà amb múltiples disciplines com ara Formation Skydiving, Vertical Formation Skydiving, 2 Way Dynamic, 4 Way Dynamic, Solo Speed, Freestyle, Freestyle Júnior i dues noves categories com 2 Way Dynamic Intermedi i les Curses de Relleus.
Durant tres dies complets, Windoor Empuriabrava acollirà les diverses proves de la competició i acabarà amb les finals dissabte a la tarda. Aquest és l'horari complet del certamen:
Dijous 29 de gener
- 09:45 - Cerimònia d'inauguració
- 10:00 - Sessió informativa i sorteig de les categories 2 Way Dynamic, 4 Way Dynamic i Solo Speed
- 11:30 - Menjar
- 12:00 - Proves de velocitat de les categories Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving (1r grup)
- 13:00 - Solo Speed (Rondes 1, 2 i 3)
- 14:45 - 2 Way Dynamic (Rondes 1, 2 i 3) // 2 Way Dynamic Intermedi (Ronda de qualificació 1 i 2)
- 17:30 - Freestyle Júnior - Free to music 1
- 18:15 - 4 Speed (Ronda de qualificació 1 i 2)
- 18:55 - Freestyle Open - Free to music 1
- 19:25 - Cursa de relleus de 4 (Ronda de qualificació 1)
- 20:00 - Fi de la jornada
- 20:10 - Proves de velocitat de les categories Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving (2n grup)
- 20:30 - Reunió informativa i sorteig Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving
Divendres 30 de gener
- 08:00 - Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving (Rondes 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
- 12:30 - Solo Speed - Setzens de final
- 12:45 - 2 Way Dynamic Intermedi (Ronda de qualificació 3 - velocitat)
- 13:00 - Dinar
- 14:00 - Freestyle Júnior (Rutina obligatòria 1)
- 14:30 - Freestyle Open (Rutina obligatòria 1)
- 15:00 - 4 Speed (Ronda de qualificació 3)
- 15:10 - Cursa de relleus (Ronda de qualificació 3)
- 15:30 - Solo Speed (Vuitens de final)
- 16:00 - 2 Way Dynamic (Vuitens de final - lliure)
- 17:25 - Freestyle Júnior - Free to music 2
- 18:10 - Freestyle Open - Free to music 2
- 18:40 - 4 Speed (Quarts de final)
- 18:50 - Cursa de relleus (Quarts de final)
- 19:00 - Solo Speed (Quarts de final)
- 19:20 - 2 Way Dynamic Intermedi (Quarts de final)
- 19:30 - 2 Way Dynamic (Quarts de final - velocitat)
- 20:00 - Fi de la jornada
Dissabte 31 de gener
- 08:00 - Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving (Rondes 7 i 8)
- 09:30 - Solo Speed - Posicions 17 a 20
- 09:40 - Solo Speed - Posicions 9 a 16
- 09:50 - 2 Way Dynamic - Posicions 9 a 16 (perdedors vuitens de final - velocitat)
- 10:15 - 2 Way Dynamic Intermedi - Posicions 5 a 8 (perdedors quarts de final)
- 10:30 - Freestyle Júnior (Rutina obligatòria 2)
- 11:15 - Freestyle Open (Rutina obligatòria 2)
- 11:45 - Solo Speed (Posicions 5 a 8)
- 11:55 - 2 Way Dynamic - Posicions 5 a 8 (perdedors quarts de final - lliure)
- 12:10 - Vertical Formation Skydiving (Semifinals)
- 12:20 - Formation Skydiving (Semifinals)
- 13:00 - Hora de dinar
- 14:00 - Dynamic (Totes les semifinals dynamic)
- 15:10 - Dynamic (Totes les posicions 3 i 4 dynamic)
- 16:30 - Formation Skydiving i Vertical Formation Skydiving (Final)
- 17:25 - Freestyle Júnior - Free to music 3
- 18:05 - Freestyle Open - Free to music 3
- 18:35 - Solo Speed (Finals)
- 18:45 - 2 Way Dynamic Intermedi (Finals)
- 19:00 - 2 Way Dynamic (Finals)
- 19:20 - 4 Way Dynamic (Finals)
- 19:40 - Cursa de relleus (Finals)
- 20:00 - Fi de la jornada
- 21:30 - Sopar, lliurament de premis, cerimònia de cloenda i festa
Els WindGames es disputaran a les instal·lacions de Windoor Empuriabrava, al Carrer Aeroclub d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries. En aquest gràfic pots consultar l'esquema dels espais dins el recinte de Windoor durant la competició:
