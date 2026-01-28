Vol indoor
Els WindGames ultimen la preparació per a una desena edició més global que mai
Es disputaran entre dijous 29 i dissabte 31 de gener a les instal·lacions de Windoor Empuriabrava
Reuniran equips de fins a 39 països diferents
Els WindGames arriben aquesta setmana a la seva desena edició. Aquest dimarts al matí, la Sala Gòtica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha acollit la presentació de la competició, que reunirà enguany competidors de 39 països a les instal·lacions de Windoor Empuriabrava. Creats l'any 2014, els WindGames estan consolidats entre les competicions internacionals més prestigioses d’indoorskydiving (paracaigudisme en túnel de vent) i reuneixen els millors atletes del món de la disciplina.
La 10a edició dels WindGames tindrà lloc entre el dijous 29 i dissabte 31 de gener de 2026. Comptarà amb múltiples disciplines com ara FS, VFS, 2 Way Dynamic, 4 Way Dynamic, Solo Speed, Freestyle, Freestyle Júnior, i noves categories com 2 Way Dynamic Intermediate i 4 Relay Races. L’organització de l’esdeveniment implica més de sis mesos de planificació i aproximadament tres setmanes de muntatge. Dins el marc de l'aposta dels WindGames per l’esport entre els menors de divuit anys, la competició ha impulsat especialment les categories Júnior.
Els equips que participaran en els WindGames provenen de fins a 39 països diferents, fet que converteix l’esdeveniment en una competició veritablement global. Molts equips estan formats per esportistes de diferents nacionalitats. Els WindGames generen també un important impacte local, ja que mantenen acords amb hotels de l’entorn, alguns dels quals obren exclusivament per acollir els participants i assistents durant la competició, contribuint així a dinamitzar l’economia local i el sector turístic en temporada baixa. La competició compta amb un panell de jutges internacionals de primer nivell, procedents de diferents països i amb un gran reconeixement dins del món del paracaigudisme i el vol en túnel. Aquestes persones garanteixen la imparcialitat, el rigor tècnic i el màxim nivell esportiu en totes les proves.
Per a la realització de l’esdeveniment, els WindGames compten amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Patronat de Turisme Costa Brava (Diputació de Girona), així com d’empreses locals, patrocinadors privats i marques especialitzades del sector esportiu i del paracaigudisme.
