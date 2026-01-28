Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tenis taula

El Tramuntana i el CER l’Escala perden un nou partit a casa

Tots dos equips són penúltims a la Superdivisió

Xavier Peral, del CER l'Escala, en un dels seus partits.

Xavier Peral, del CER l'Escala, en un dels seus partits. / CER l'Escala

Roger Illa

Roger Illa

Figueres / L'Escala

El CER l’Escala i el Tramuntana van reprendre la competició a Superdivisió amb derrota com a locals. Després d’una setmana d’aturada, el CER va caure contra l’Irun Leka Enea i el Tramuntana va fer-ho davant el Jaén.

En el cas del CER, l’equip escalenc només va poder sumar un punt gràcies a Jeet Chandra. L’italoindi va imposar-se en el primer enfrontament de la tarda i va posar l’1 a 0 en el marcador. A partir de llavors, però, tots els partits van caure a favor dels bascos. Ni Iker González, ni Xavier Peral, ni el mateix Jeet Chandra, en el seu segon enfrontament del dia, van ser capaços de sumar. La derrota deixa el CER en descens.

El Tramuntana també segueix a la zona vermella després d’una nova derrota contra el Jaén, el segon classificat de Superdivisió. Mireia Peretó, Jana Riera i Maria Balanzo van perdre els seus duels i el Tramuntana va cedir per un incontestable 0 a 4.

