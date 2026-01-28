Tribunals
Laporta nega la seva vinculació amb la societat a la que Albert Ramos reclama 100.000 dòlars
El president blaugrana es desmarca de les declaracions fetes per l’extennista, que demana la devolució dels diners "prestats" a la societat CSSB
Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, va emetre aquest dimecres un comunicat en què es va desmarcar de les declaracions fetes per l’extenista Albert Ramos, que, en una entrevista amb El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, va parlar de la seva odissea judicial després d’haver "prestat" 100.000 dòlars a la societat establerta a Hong Kong CSSB Limited.
"La querella mitjançant la qual el Sr. Albert Ramos afirma que hauria estat enganyat no es dirigeix a la meva persona, ni tampoc a la del Sr. Rafael Yuste ni a la del Sr. Xavier Sala i Martín, ja que aquell no ha considerat, ni en denunciar els fets investigats ni durant el transcurs de la investigació judicial, que cap d’ells l’hagi enganyat", exposa Laporta.
Ramos, en l’entrevista amb aquest diari, va dir que entre els querellats no hi eren directament Laporta, Yuste i Sala i Martín, sinó Joan Oliver, per un presumpte delicte d’estafa agreujada, la seva assessora financera en aquella etapa i també l’esmentada mercantil CSSB Limited. En un altre procediment judicial pel cas Reus, no obstant això, la justícia mira de determinar la relació entre Laporta, Yuste i Sala i Martín amb la societat CSSB.
"No soc ni he estat mai accionista o soci de la societat CSSB Ltd., com tampoc la resta de persones a qui s’al·ludeix en les informacions difoses. Igualment, reitero que no soc ni he estat mai representant o apoderat de la societat CSSB Ltd., tal com resulta dels registres oficials de caràcter mercantil de la jurisdicció d’aquesta societat, i així s’ha constatat en aquesta investigació judicial", declara Laporta.
Albert Ramos, en la seva entrevista, va explicar que el 2016 li van presentar "un dossier de 12 pàgines on apareixia el nom d’un club de futbol xinès, el Beijing Institute of Technology Football Club, en què s’explicava que el control del seu desenvolupament l’assumia CSSB, al costat de l’explicació del pla de negoci i la fotografia amb una breu descripció personal de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste i Xavier Sala i Martín com a exemple d’èxit en la seva etapa al FC Barcelona". "Es deia que el 2011 ells quatre havien creat CSSB. A mi em va donar una tranquil·litat absoluta saber que aquestes persones estaven al capdavant de CSSB Limited; per això em vaig decidir a fer la transferència del préstec", va explicar.
Pendent de l’Audiència Provincial
El president del Barça, a més, expressa que la querella a què es refereix Albert Ramos "va ser arxivada el mes de setembre del 2025, per segona vegada, en considerar la jutge encarregada de la investigació que no existeix cap indici que el querellant fos enganyat; cosa que està pendent de confirmació per l’Audiència Provincial de Barcelona". La defensa d’Albert Ramos mira que l’Audiència de Barcelona accepti el seu recurs.
Són les mateixes explicacions donades el 16 de gener pel president del Futbol Club Barcelona al Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona, que el mes de novembre passat va ser instat per l’Audiència Provincial perquè tramités la querella presentada per una altra inversora. En aquest procediment sí que hi apareixen com a investigats Laporta, Oliver, Yuste i Sala i Martín.
En seu judicial, Laporta va negar haver signat cap acord amb una dona que l’acusa d’estafar-li uns 100.000 euros després que s’haguessin invertit en les societats Core Store, ubicada a Barcelona, i CSSB Limited, per a projectes empresarials relacionats amb el Reus Deportiu i una acadèmia de futbol a la Xina.
L’advocat de la querellant va presentar al jutjat un contracte signat per Laporta amb CSSB en què es compren més de mil accions de la companyia per valor de més de 50.000 dòlars. Aquest document es va incorporar a la causa i la jutge en va demanar una traducció. "El document a què s’al·ludeix, de manera tergiversada, en les informacions difoses, el que deixa constància és dels socis de la societat Core-Store, en cap cas de la societat CSSB Ltd.", manifesta Laporta.
- Aniol Blavi: "El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop"
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
- Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges