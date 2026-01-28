Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

Alan Baró, capità del Peralada, és operat i diu adeu a la temporada

El central de Darnius, de quaranta anys, estarà sis mesos de baixa arran d’una lesió al menisc que es va fer a finals de novembre contra l’Europa B

Alan Baró, en acció durant un partit amb el Peralada

Marc Brugués

Girona

No tot són bones notícies al Peralada. N’hi ha moltes sí, com l’empat a Badalona (1-1) i el triomf contra el Cornellà (3-0) que han impulsat l’equip cap a la part noble de la classificació; tanmateix, també hi ha disgustos. El Peralada s’ha quedat sense un dels capitans i dels pals de paller de l’equip pel que queda de temporada. Alan Baró ha estat operat del menisc i ja no tornarà a jugar aquest curs. Amb quaranta anys, l’exjugador del Figueres, Osasuna, Ponferradina i Olot, entre altres, haurà d’estar sis mesos de baixa per recuperar-se del tot de la intervenció.

Incombustible i en plena forma un any més, Alan Baró va fer un mal gest letal amb el genoll durant el partit contra l’Europa B a finals de novembre, que li va afectar el menisc i el va obligar a passar per la sala d’operacions. Un cop intervingut, l’altempordanès, que va arribar el 2021, es carrega de paciència i se centra únicament en la recuperació per tal que el genoll quedi com estava.

TEMES

