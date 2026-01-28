Tercera RFEF
Alan Baró, capità del Peralada, és operat i diu adeu a la temporada
El central de Darnius, de quaranta anys, estarà sis mesos de baixa arran d’una lesió al menisc que es va fer a finals de novembre contra l’Europa B
Marc Brugués
No tot són bones notícies al Peralada. N’hi ha moltes sí, com l’empat a Badalona (1-1) i el triomf contra el Cornellà (3-0) que han impulsat l’equip cap a la part noble de la classificació; tanmateix, també hi ha disgustos. El Peralada s’ha quedat sense un dels capitans i dels pals de paller de l’equip pel que queda de temporada. Alan Baró ha estat operat del menisc i ja no tornarà a jugar aquest curs. Amb quaranta anys, l’exjugador del Figueres, Osasuna, Ponferradina i Olot, entre altres, haurà d’estar sis mesos de baixa per recuperar-se del tot de la intervenció.
Incombustible i en plena forma un any més, Alan Baró va fer un mal gest letal amb el genoll durant el partit contra l’Europa B a finals de novembre, que li va afectar el menisc i el va obligar a passar per la sala d’operacions. Un cop intervingut, l’altempordanès, que va arribar el 2021, es carrega de paciència i se centra únicament en la recuperació per tal que el genoll quedi com estava.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
- El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
- Pontós agraeix a l'arqueòloga Enriqueta Pons els anys consagrats al jaciment Mas Castellar