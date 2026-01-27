"Laporta, Yuste, Sala i Martín i Oliver saben que han desaparegut molts diners que controlaven ells"
L’extennista professional Albert Ramos Viñolas explica la seva odissea després de concedir "un préstec de 100.000 dòlars" a CSSB
TONI FRIEROS
L’anomenat cas Reus, també conegut com Laporta Gate, és el resum de la desaparició de l’històric i centenari CF Reus Deportiu l’octubre del 2020 sota el control de Joan Oliver (ex CEO del FC Barcelona). També ha acabat, fins a la data, amb quatre denúncies als jutjats per presumpta estafa agreujada (una d’elles de l’extennista Albert Ramos) i que ha obligat Joan Laporta, president blaugrana, i Joan Oliver a desfilar pels jutjats en qualitat d’imputats. També estan acusats Rafael Yuste, actual vicepresident del Barça, i Xavier Sala i Martín, extresorer del club, pendents de prestar declaració.
És la primera vegada en 10 anys que Albert Ramos, campió de quatre tornejos ATP (Bastad, Gstaad, Estoril i Còrdova), i finalista de vuit, entre els quals Montecarlo el 2017 contra Rafa Nadal, parla públicament de la presumpta estafa agreujada que assegura haver patit. "Vaig fer un préstec de 100.000 dòlars a la companyia CSSB Limited de Hong Kong el 14 de desembre del 2016 quan estava en plena carrera tennística professional. Sempre vaig tenir molt clar que no volia que aquest tema enterbolís o afectés el més mínim el meu rendiment o concentració mentre estigués en actiu. Després de penjar la raqueta a finals de la temporada passada i deixar el tennis professional, he entès que era el moment de donar a conèixer la meva versió dels fets, perquè el meu nom ha sortit en moltes informacions periodístiques. A més, ha coincidit amb l’aparició d’altres casos calcats al meu, circumstància que ha reforçat la necessitat d’exposar el que m’ha passat", explica.
Préstec, no inversió
Esportista olímpic a Rio de Janeiro el 2016, Ramos vol deixar molt clara una qüestió que per a ell és essencial: "Jo no vaig fer una inversió de 100.000 dòlars, vaig fer un préstec financer a l’empresa CSSB Limited. Des del primer moment ja vaig dir a les persones implicades que no volia assumir cap risc amb uns diners guanyats amb molt esforç i treball. No és el mateix fer una inversió, per posar un exemple, en l’obertura d’un restaurant i que el negoci no funcioni, un fet que pot passar i que has d’assumir si perds aquests diners, que un préstec on es pacten uns interessos fixos anuals, en el meu cas trimestralment, i acabes recuperant el capital".
¿Com i per què va arribar a prestar Albert Ramos 100.000 dòlars a la companyia de Hong Kong CSSB Limited, de la qual eren accionistes Joan Laporta, Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste i Joan Oliver, aquest últim, a més, conseller delegat?: "La meva cartera d’inversions la portava la responsable de la Banca Privada per a esportistes del Banc de Sabadell, una persona, llavors, de la meva màxima confiança. Ella va abandonar el Banc Sabadell per anar-se’n a Bankinter i va ser quan em va comentar que havia sorgit una oportunitat de magnífica rendibilitat a la Xina amb una companyia, CSSBLimited, en la qual participaven personatges molt coneguts del FC Barcelona, com Joan Laporta i Xavier Sala i Martín".
El que va arribar a ser el tennista número 17 del món el maig del 2017 després de jugar la final de Montecarlo admet: "Saber que Laporta i Sala i Martín formaven part d’aquesta societat i que eren al capdavant del projecte (el control d’un equip de futbol xinès a més d’altres inversions com la del Reus Deportiu) em va generar una gran confiança. Ho vaig veure com una cosa molt seriosa. Primer, perquè jo soc culer a mort, i que hi participés Joan Laporta, expresident del FC Barcelona, em va semblar que donava robustesa al negoci. I segon, perquè tenia conceptuat Xavier Sala i Martín com un professor d’economia de prestigi i rigor. I perquè ell, com jo, som de la comarca del Maresme, ell de Cabrera de Mar i jo de Mataró".
Els documents
A més de tot això, explica Albert Ramos: "El 2016, em van presentar un dossier de 12 pàgines en què apareixia el nom del club de futbol xinès, el Beijing Institute of Technology Football Club, on s’explicava que el control del seu desenvolupament l’assumia CSBB, junt amb l’explicació del pla de negoci i la fotografia amb una breu descripció personal de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste i Xavier Sala i Martín, com a exemple d’èxit en la seva etapa al FC Barcelona. Es deia que l’any 2011 ells quatre havien creat CSSB. A mi em va donar una tranquil·litat absoluta saber que aquestes persones eren al capdavant de CSSBLimited, per això em vaig decidir a fer la transferència del préstec".
Ramos afegeix: "La meva assessora financera em va assegurar que el negoci consistia que ells dipositaven aquests diners en un banc xinès que els oferia una rendibilitat del 10%, ells es quedaven el 4% i el 6% era per als que havíem fet els préstecs o inversions. A més, ella em va presentar Joan Oliver per reafirmar que es tractava d’una operació totalment solvent i sòlida, i el mateix Oliver en persona em va desgranar tota l’operativa en les entrevistes que vam tenir per videoconferència". Igualment, Ramos va rebre un document en què apareixia la firma de Joan Oliver com a representant de CSSB Limited, així com les de Joan Laporta, Rafael Yuste i Xavier Sala i Martín en qualitat d’accionistes/socis d’aquesta empresa.
El 75% de les accions de CSSB Limited eren de la mercantil espanyola Core Store SL (propietat a parts iguals de Laporta, Oliver, Yuste i Sala i Martín), empresa que al seu torn tenia el 57% de les accions del Reus Deportiu el 2013. El seu conseller delegat va ser Joan Oliver. Al Reus, en aquella època, va arribar a jugar el fill de Joan Laporta, hi va treballar la dona de Xavier Sala i Martín com a nutricionista i van ocupar càrrecs de responsabilitat tant Joan Sentelles com Pere Lluís Mellado, tots dos alts executius avui dia al FC Barcelona. Sentelles és el màxim responsable de l’oficina de l’Espai Barça, i Mellado, el director de l’Àrea Legal. El Reus Deportiu, com és sabut, va acabar en concurs de creditors amb un deute superior als nou milions d’euros i va abaixar la persiana oficialment l’octubre del 2020.
Decepció absoluta
Albert Ramos només va rebre quatre pagaments dels interessos, tots durant l’any 2017 i per un total de 6.322,39 dòlars. A partir de llavors, mai més ha tornat a saber res dels 100.000 dòlars prestats, i va entrar en un viacrucis de reclamacions que va acabar amb la presentació d’una querella per la presumpta comissió d’un delicte d’estafa agreujada contra Joan Oliver, l’assessora financera i la mercantil CSSB Limited, de la qual eren propietaris Joan Laporta, el mateix Oliver, Xavier Sala i Martín i Rafa Yuste.
Amb data 28 de novembre del 2023, la jutge del Jutjat d’Instrucció 28 de Barcelona va decidir el sobreseïment de la causa, però els advocats de Ramos van apel·lar a l’Audiència Provincial de Barcelona i aquesta va ordenar, amb data 9 d’abril del 2024, la reobertura del cas i que s’investigués, ja que s’observaven indicis de delicte. En l’actualitat, esperen resolució de l’Audiència Provincial de Barcelona respecte de la continuïtat del procediment.
"La meva advocada va intentar per tots els mitjans arribar a un acord amb ells per a la devolució del capital. Joan Oliver em va prometre, en plural, que estaven intentant solucionar-ho... fins al dia d’avui", es queixa un Albert Ramos molt decebut i dolgut.
"Que Laporta, Yuste i Sala i Martín estaven darrere d’aquesta aparença de negoci, i que coneixien tots els detalls, es va demostrar quan la gestora bancària ens va enviar un primer correu electrònic el març del 2019 per reclamar els interessos vençuts en què havia posat en còpia Joan Laporta. Hi va haver un segon correu electrònic, el maig del mateix any, en què es posava en còpia Oliver, Laporta, i aquesta vegada també Yuste i Sala i Martín", afegeix.
Més afectats
Deu anys després del préstec, Ramos afirma: "Em dol moltíssim que Joan Laporta, president del FC Barcelona, el club de la meva vida, declari públicament que no té res a veure amb aquest assumpte, que, a més, pel que he vist, afecta moltes persones més i en alguns casos per moltíssims més diners. Igualment veig molt greu que un personatge públic com Sala i Martín, professor d’economia i que apareix contínuament en mitjans de comunicació per il·lustrar-nos en temes econòmics, no hagi dit res i no es presenti al jutjat a declarar. Tinc molt clar que s’està amagant per no donar la cara, perquè tant Laporta, Yuste com Sala i Martín, a més de Joan Oliver, són plenament conscients que han desaparegut molts diners que controlaven ells".
Ramos creu que tot "ha sigut un ardit per reunir uns diners, invertir-los en el que ells van considerar oportú, com el club de la Xina o el Reus, sense pensar en el perjudici que podien ocasionar a les persones que els els havien facilitat. Al final, com vaig sentir fa uns dies, han desaparegut cinc milions d’euros, entre els quals els meus 100.000 dòlars. Jo m’hauria quedat tranquil si Laporta i Xavier Sala i Martín, a més d’Oliver, m’haguessin explicat amb detall tot aquest tinglado de l’equip xinès, del Reus, etcètera, però han optat per no donar explicacions fins que, alguns, no tots, han hagut de donar-les davant la Justícia".
