Dimecres, a les 21 hores
Flick i les combinacions en la classificació de la Champions: "Només estarem pendents de nosaltres"
El Barça ha de guanyar el Copenhaguen per ficar-se entre els vuit primers amb la diferència més gran possible de gols
Joan Domènech
L’última jornada de la Champions es presenta més incerta que mai. El Barça, a diferència de l’any passat, no està matemàticament classificat entre els vuit primers. És novè. Necessita guanyar i fer-ho amb la màxima diferència de gols, perquè hi ha vuit equips empatats a 13 punts: del sisè al tretzè.
"Estarem només pendents de nosaltres, del que és a les nostres mans", considerava Hansi Flick, que ni tan sols desitjava entrar en consideracions sobre el nombre de gols que ha de marcar el Barça. Té una diferència de 5 entre els marcats (18) i els encaixats (13), igual que l’Sporting de Lisboa (14 i 9). El superen París Saint Germain (10), Newcastle (10) i Chelsea (6).
El treball de guanyar
"El més important és que fem la nostra feina i guanyem", és l’única prioritat de l’entrenador, que va voler remarcar el nivell del Copenhaguen per rebutjar la idea que serà un sac de cops per al Barça. "És la Champions i a la Champions sempre cal jugar al màxim nivell. El Copenhaguen és un gran equip i serà dur", va dir convençut.
El Barça afronta el duel amb optimisme. Les baixes de pes que s’assumeixen no seran excusa. Frenkie de Jong, sancionat, i Pedri, lesionat, amb la qual cosa haurà d’idear un doble pivot nou. Contra l’Oviedo va jugar Casadó al costat de De Jong. L’entrenador ha de decidir si torna Eric Garcia al centre del camp, com en l’anterior absència de Pedri. A la davantera es registrarà l’alta de Ferran Torres.
Pas a pas
Flick no va voler especular sobre quants gols es necessitaran per garantir una plaça en els vuitens. "S’ha d’anar pas a pas", va replicar: el primer és "jugar al màxim nivell", el segon és "guanyar" i el tercer fer-ho amb la màxima diferència sense posar en perill la victòria.
Precisament per l’ordre natural amb què han de succeir-se els esdeveniments, Flick va corroborar que donava més valor a l’exercici de pressió que va fer Lamine Yamal en el primer gol a l’Oviedo que la bonica execució del 3-0. "Si no haguéssim marcat el primer, potser el tercer no hauria arribat", va suggerir.
"Els gols vindran"
Dani Olmo també va considerar que l’equip no s’ha d’obsessionar amb la quantitat de gols. "Som un equip que arribem molt a porteria i tindrem ocasions. Els gols vindran", va garantir el migcampista, que potser veu modificat el seu rol per l’absència de Pedri i De Jong.
Olmo se sent més còmode jugant de mitjapunta, va dir, que més pròxim a la funció de migcampista, i podria compartir presència amb Fermín, "tot i que en alguns partits semblava ell o jo". Envoltat de jugadors del planter, veu un Barça més fort. "Els que fa tant temps que som al club donem un plus que es veu al camp", va assegurar.
